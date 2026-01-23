彰化老翁穿越馬路被機車撞上 送醫不治

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化社頭鄉員集路傳出一起死亡車禍，一名77歲的劉姓老翁剛買完東西，要穿越馬路，結果遭疾行而來的機車騎士撞上，老翁身體受到重創，送醫急救，到院前已死亡。詳細肇事原因待警方調查。

這起車禍發生在22日傍晚5點20分，劉姓老翁到店裡買東西，買完後要穿越馬路，突遇一部機車疾駛而來，閃避不及，受到重創倒地。

一名護理人員見狀，下車協助急救，她說，摸老翁的脖子脈搏微弱，聽心臟跟呼吸聲一樣微弱，因為後腦著地一直出血，雙手已經開始發紫，她趕緊拿東西止血，然後開始CPR ，整整按了快20分鐘，她手感到酸和麻木，然後一直拍打先生的臉叫他趕快起來不要睡著，但老翁口鼻一直流血，直到救護車抵達現場。

救護車將老翁載到醫院急救，但因傷重不治身亡。整起事故的發生原因，待警方調查。

