彰化耗資上億經費闢建向陽長照樂活館落實全人照顧

彰化縣政府耗資上億經費，闢建「向陽長照樂活館」，落實全人照顧。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為落實全人照顧社會福利政策，耗資1億2,700萬元，在彰化市闢建一棟樓高4層的「向陽社區活動中心」；1樓規劃為社區活動中心，2樓為親子館，3樓是托嬰中心，4樓則是日照中心；預計116年完工，成為守護小寶貝、照顧老年長輩最佳堡壘。

位在彰化市西區的「向陽社區活動中心」，因空間相當有限，不符長照2.0與多元福利政策的推動；在縣府衛生局積極規劃下，由彰化市公所提供土地，並向中央爭取超過5成補助款，加上縣府自籌6,300多萬經費，共耗資1億2,700萬元，重建成一棟樓高4層現代化多功能的「社福大樓」。

縣長王惠美強調，經彙整社區民眾的意見與需求，1樓將規劃為社區活動中心；2樓為親子館；3樓是托嬰中心、可收托60位未滿2歲幼兒；4樓則是日照中心、可服務48位失能失智長輩；預計在116年完工，將可成為守護小寶貝、以及照顧老年長輩最佳的堡壘，讓年輕人無後顧之憂，可以專心為工作與事業來打拚！

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，縣境內近年來已興建多處「0到100歲」全齡照顧場域，包括公設民營托嬰中心、照顧據點、以及親子館，不只照顧長輩，也可照顧小孩子；縣境內長照服務涵蓋率更高達97%，成為全國之冠；未來在長照3.0實施後，將持續結合居家、社區、機構、醫療與社福體系，打造一體式照顧服務，從預防延緩失能、失智，到長照相關支持，以及安寧照護，都能完整銜接，讓長輩不只能活得久，更能活得好。（李河錫報導）