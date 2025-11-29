彰化聯合婚禮 42對新人Say Yes

民國114年彰化縣聯合婚禮29日上午在永靖成美文化園區登場，今年以「中式婚禮」為主題，42對新人攜手步入婚姻殿堂。彰化縣長王惠美到場為新人證婚，在紅毯與松景相映下，祝福所有新人「永浴愛河，早生貴子」。縣府與多家企業提供成家好禮，更準備禮品舉辦摸彩活動，讓新人都能滿載而歸。

呼應今年的「中式婚禮」主題，工作人員用古禮迎親方式讓新人體驗不一樣的婚禮。王惠美表示，縣府全力提升年輕人結婚及生育意願，推出育兒與成家政策，包括婚後、孕前免費健康檢查，協助準父母安心迎接新生命；若議會順利通過預算，新生兒補助將提高至「第1胎3萬元、第2胎5萬元、第3胎8萬元」，縣府設置10處公設民營托嬰中心，提供每月7000元、全國最平價的托育服務，另規畫37處托嬰中心及20處育兒親子館逐年布建，對家有0至6歲幼兒的家庭提供多元托育資源，希望有效提升生育意願。

廣告 廣告

王惠美指出，參與聯合婚禮新人從以往20對，今年翻倍成長為42對，可見活動深受新人喜愛；感謝大家熱情贊助，提供豐富成家好禮，縣府更加碼每對新人有5000元商品券，現場舉辦摸彩，最大獎是3台電動機車及蜜月住宿券，讓新人滿載而歸。

婚禮會場成美文化園區以松樹象徵長青，寓意新人永浴愛河、白頭偕老，園區特別開放入園券給新人與親友。