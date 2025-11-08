彰化聯合祈禱餐會怡園會館舉行 王惠美縣長與百位牧者同心禱告
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化聯合祈禱餐會今(8)日上午於彰化市怡園會館舉行，由彰化眾教會、基督教文化交流協會共同舉辦，縣長王惠美率領縣府團隊參與、TVBS聯利媒體董事長陳文琦等人出席，一同接受來自長老教會、靈糧堂、浸信會、召會、天主教等彰化眾教會的誠摯祝福，願「美好彰化 希望城市」持續進步、讓縣民感受到美好又充滿希望的生活。
▲2025彰化聯合祈禱餐會今日上午於彰化市怡園會館舉行，縣長王惠美率領縣府團隊參與。 （圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，今年是第3屆彰化祈禱餐會，感謝眾人齊心為彰化祈禱，希望藉由禱告會，讓主耶穌賜福國泰民安，當民眾的人生路途面對起伏時，主耶穌能賦予鄉親更多智慧勇敢面對，也祈求主耶穌賜福讓縣府團隊有更多力量照顧這片土地，遇到困難能夠有智慧化解危機。更希望中央看見彰化的努力，讓彰化的建設大步向前，讓彰化縣運昌隆、蒸蒸日上。
▲2025彰化聯合祈禱餐會今日上午於彰化市怡園會館舉行，縣長王惠美率領縣府團隊參與。 （圖／彰化縣政府提供）
王惠美指出，就任縣長以來，不斷強調要做對的事以及利他的事，才能成就彰化新的樣貌。2025台灣設計展上個月圓滿落幕，這是23年來首次在彰化舉辦，不僅規模歷年最大，參訪人潮也是歷屆最多。彰化很有料，只是過去太低調，期盼藉此讓大家看見「彰化的好、彰化的美」。最後，希望今天眾人齊聚的禱告會，讓彰化基督子民們能夠團結，一起為主耶穌努力，相信在主耶穌的庇佑之下，大家都能更加平安喜樂。
彰化浸信會牧師任卓羣表示，藉由這一次祈禱餐會，祈求主耶穌賜福彰化，透過耶穌基督的關愛世人的精神與奉獻，讓彰化縣政府及各鄉鎮市的行政機關能順利推行公務。每年透過聖誕節園遊會的點燈儀式，希望讓縣內弱勢族群、孩童及家庭獲得實質幫助，讓基督的愛深入到社會各處，帶給城市無限信心與希望。
彰化縣政府表示，隨著台灣人口老化，彰化縣65歲以上的老年人口已達2成，縣府團隊積極推動多項高齡友善政策，包括長青學苑、獨居長者關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器「守護BBCall」、假牙及敬老眼鏡補助等福利措施。其中「長青幸福卡」每月提供1,000點社福點數，可用於搭乘客運、公車、特約計程車、折抵診所部分負擔與臺鐵車資，也將補助範圍擴大至中部四縣市特約計程車，每趟可享85元折抵。同時布建18棟整合式社福大樓，整合衛生所、不老健身房、托嬰中心、親子館及日照中心，照顧彰化縣0~100歲的鄉親，全力打造友善居住環境，幼有所長、老有所終，讓在地長輩能於熟悉的故鄉在地安老。如同耶穌的愛，殷切看顧著每一個人的生命，感謝大家在彰化這片土地上的用心與付出，我們將沿著美好的道路繼續前行。
今天由張志聖神父、肯當．迪洛安牧師、周玉蘭牧師、任卓羣牧師、阮慧玲長老等多位牧師一同祈願「為彰化縣長和縣府團隊禱告」、「為彰化縣政禱告」，並與會牧者團為王縣長按手禱告，願耶穌基督的恩惠祝福與彰化同在。
其他人也在看
卦山大縱走登山趣 千人齊聚花壇挑戰大嶺巷步道
「卦山大縱走 彰化兜兜圈」登山健行活動自9月1日起展開，至11月30日止，為期近三個月，精選八條彰化代表性登山步道。今（8）日彰化縣政府攜手花壇鄉公所等單位，在虎山巖寺廣場舉辦登山健行活動，縣長王惠美與嘉賓丁寧、瑜珈老師帶領上千名民眾暖身起步，一同挑戰花壇「大嶺巷步道」，現場氣氛熱烈。王惠美表示，八卦山脈擁有豐富的生態與文化資源，這次活動精選八條步道，沿途景觀優美，是推廣運動觀光的最佳選擇。今日活動適逢農曆九月十九日觀世音菩薩出家紀念日，虎山巖寺為縣定古蹟、八卦八景之一「虎巖聽竹」，登山健行之餘也能參拜祈福。完登民眾可獲限量紀念物資包，還有60吋電視摸彩與農特產品展售，讓登山更添樂趣。王惠美指出，只要完成一條步道的數位集章即可兌換完登禮，走完四條步道就能獲一次抽獎機會，最大獎為「台中–韓國四日遊」。她並邀請大家趁著秋高氣爽的季節來彰化運動旅遊，11月9日有「台灣米倉田中馬拉松」、11月16日「鹿港馬拉松」，年底前更有「彰化GO購」消費抽百萬油電車等活動，登山、旅遊、購物一次滿足。城市暨觀光發展處表示，活動涵蓋八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社台灣好新聞 ・ 14 小時前
城市祈禱餐會 「彰化很有料只是過去太低調」
彰化縣剛舉辦台灣設計展，創造了高人氣。縣長王惠美今天出席城市祈禱餐會表示，彰化很有料，只是過去太低調。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！消費者手裡提著一包，另一隻手還拿著換來的一包！全台最大的公有零售市場，台中建國市場，大約80家豬肉攤中，有47家主打溫體豬肉，過去兩星期近乎全面停業，損失慘重，隨著解禁生效，8日早上全數復工！消費者久違的採買熱潮，也替攤商注入強心針，部分攤商反映，因為進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體算穩定！建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)台中市長盧秀燕，一大早到建國市場，看豬肉銷售狀況！經發局說明，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本，相較疫前，增加大約800元到1200元之間，五花肉賣價，每斤大約160元到180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。建國市場豬肉開賣辦促銷。(圖/林賢明攝)原文出處：台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍 更多民視新聞報導豬禁令解除! 老字號小吃重新開張 饕客一早大排長龍彰化爌肉飯.肉圓強勢回歸 人潮湧現來解饞防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場民視影音 ・ 13 小時前
羽球》三局逆轉勝印尼19歲小將 邱品蒨在南韓首闖超級300決賽
世界第20、台電女將邱品蒨今在屬超級300的南韓大師賽女單4強賽中，力戰70分鐘再先失首局後，最終以2比1逆轉打敗世界第122印尼的19歲新秀普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi）後，生涯首度闖進超級300決賽，明將與世界第24越南的阮垂玲爭冠！邱品蒨雖然世界排名比普拉蒂維高出近百名，但首度對上印尼新秀，第一局還是遇到不小的挑戰，一開始邱品蒨還以4比2、5比3領先，但隨即被對手攻出一波5比1攻勢後，讓邱品蒨以6比8落後，中場以9比11落後；休息過後，邱品蒨連下3分，雙方再度形成平手僵局，但在14比13時，對手打出一波關鍵的連續4分得分後，讓邱品蒨落入14比17劣勢中，最終讓她以19比21先失首局。幸好第二局起，邱品蒨逐漸熟悉了對手打法，雙方僵持到8比8時，邱品蒨打出一波3比1攻勢，中場取得11比9領先；但邱品蒨領先到14比11時，反被對手打出一波5比1攻勢，反以15比16落後，幸好邱品蒨連下4分反超，最終才以21比19辛苦的扳平。關鍵第三局，邱品蒨一開始還以2比4、3比5落後，幸好打出一波關鍵的連續6分得分後，澆滅了對手的士氣下，在10比7時又打出一麗台運動報 ・ 13 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 12 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 9 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
一天連兩起！貨物掉落路面 大貨車「啤酒灑滿地、太空包落地」
國道2號及台中市台灣大道在同一天內接連發生大貨車貨物掉落事故，嚴重影響交通！一輛大貨車疑因未將12個太空包綑紮牢固，導致太空包佔據整條車道，讓後方車輛寸步難行。而台中也有一輛大貨車因未鎖好貨艙門，整箱啤酒散落一地，迫使用路人繞道而行。兩名駕駛皆已被警方依法開單舉發，所幸事故並未造成人員傷亡。專家呼籲，駕駛人出門載運物品時，務必謹慎確實捆紮，以免釀成意外！TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
社會中心／綜合報導檢警調掃蕩太子集團，五名聲押被告中，在台主嫌王昱棠等四人收押禁見，唯獨和平大苑管家涂又文，三十萬交保。但如今太子集團更被爆出，還有一名神秘二把手，中國籍胡小偉，不但掌控台灣23家公司，疑似跟中共高層關係密切，另外還傳出兩名集團要角入台卡關，有藍營立委協助。民視 ・ 1 天前
軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
太子集團「在台大boss」王昱棠、總務長李守禮遭羈押禁見
檢警偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，4日查扣集團在台逾45億元資產，並拘提主嫌王昱棠在內的25名被告，繼博弈公司天旭國際科技人資長辜淑雯遭到羈押禁見後，台北地院裁定負責過戶名車的「總務長」李守禮、太子集團在台最高幹部王昱棠、幫忙開走跑車的邱子恩羈押禁見，處理「和平大苑」鑰匙與帳本的凃又文則以30萬元交保，限制出境出海。鏡報 ・ 1 天前