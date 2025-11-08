彰化聯合祈禱餐會怡園會館舉行 王惠美縣長與百位牧者同心禱告

▲2025彰化聯合祈禱餐會今日上午於彰化市怡園會館舉行，縣長王惠美率領縣府團隊參與。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化聯合祈禱餐會今(8)日上午於彰化市怡園會館舉行，由彰化眾教會、基督教文化交流協會共同舉辦，縣長王惠美率領縣府團隊參與、TVBS聯利媒體董事長陳文琦等人出席，一同接受來自長老教會、靈糧堂、浸信會、召會、天主教等彰化眾教會的誠摯祝福，願「美好彰化 希望城市」持續進步、讓縣民感受到美好又充滿希望的生活。

王惠美表示，今年是第3屆彰化祈禱餐會，感謝眾人齊心為彰化祈禱，希望藉由禱告會，讓主耶穌賜福國泰民安，當民眾的人生路途面對起伏時，主耶穌能賦予鄉親更多智慧勇敢面對，也祈求主耶穌賜福讓縣府團隊有更多力量照顧這片土地，遇到困難能夠有智慧化解危機。更希望中央看見彰化的努力，讓彰化的建設大步向前，讓彰化縣運昌隆、蒸蒸日上。

王惠美指出，就任縣長以來，不斷強調要做對的事以及利他的事，才能成就彰化新的樣貌。2025台灣設計展上個月圓滿落幕，這是23年來首次在彰化舉辦，不僅規模歷年最大，參訪人潮也是歷屆最多。彰化很有料，只是過去太低調，期盼藉此讓大家看見「彰化的好、彰化的美」。最後，希望今天眾人齊聚的禱告會，讓彰化基督子民們能夠團結，一起為主耶穌努力，相信在主耶穌的庇佑之下，大家都能更加平安喜樂。

彰化浸信會牧師任卓羣表示，藉由這一次祈禱餐會，祈求主耶穌賜福彰化，透過耶穌基督的關愛世人的精神與奉獻，讓彰化縣政府及各鄉鎮市的行政機關能順利推行公務。每年透過聖誕節園遊會的點燈儀式，希望讓縣內弱勢族群、孩童及家庭獲得實質幫助，讓基督的愛深入到社會各處，帶給城市無限信心與希望。

彰化縣政府表示，隨著台灣人口老化，彰化縣65歲以上的老年人口已達2成，縣府團隊積極推動多項高齡友善政策，包括長青學苑、獨居長者關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器「守護BBCall」、假牙及敬老眼鏡補助等福利措施。其中「長青幸福卡」每月提供1,000點社福點數，可用於搭乘客運、公車、特約計程車、折抵診所部分負擔與臺鐵車資，也將補助範圍擴大至中部四縣市特約計程車，每趟可享85元折抵。同時布建18棟整合式社福大樓，整合衛生所、不老健身房、托嬰中心、親子館及日照中心，照顧彰化縣0~100歲的鄉親，全力打造友善居住環境，幼有所長、老有所終，讓在地長輩能於熟悉的故鄉在地安老。如同耶穌的愛，殷切看顧著每一個人的生命，感謝大家在彰化這片土地上的用心與付出，我們將沿著美好的道路繼續前行。

今天由張志聖神父、肯當．迪洛安牧師、周玉蘭牧師、任卓羣牧師、阮慧玲長老等多位牧師一同祈願「為彰化縣長和縣府團隊禱告」、「為彰化縣政禱告」，並與會牧者團為王縣長按手禱告，願耶穌基督的恩惠祝福與彰化同在。