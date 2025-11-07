彰化肉品市場恢復拍賣 業者盼政府補償禁運損失

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化肉品市場今天恢復豬隻拍賣，上午拍賣1221頭、下午1160頭。肉品市場表示，首日拍賣價格最高每公斤116元，另有業者期盼政府補償禁運期間造成的損失。

為防非洲豬瘟，農業部要求自10月22日中午12時至11月6日中午12時，全台活豬禁運禁宰，直到昨天中午解除，位於彰化縣溪湖鎮的彰化肉品市場今天上午恢復拍賣，昨天下午就有運豬車載運豬隻進場準備拍賣。

彰化肉品市場規劃拍賣2381隻豬，上午提早至10時開拍，上午及下午各拍賣1221、1160隻。中央社記者上午前往現場觀察，雖然禁運禁宰令解除，但為防疫，市場仍有門禁，一般車輛不得進入，只有運豬車進入，而車輛要離場時，須經過消毒才能離開。

1名運豬車駕駛接受訪問時表示，今天載進市場拍賣的豬隻平均重量約多了5公斤，不過他也擔心豬肉價格受影響，呼籲政府應協調國軍或學校多吃豬肉，讓品質優良的國產豬肉價格不致於崩盤。

市場人員指出，上午提前開拍並啟動全部4條屠宰線，為刺激買氣，市場特別祭出優惠措施，前10頭拍賣成功的買家可獲紅包獎勵。首日拍賣價格最高曾達每公斤116元，消費者最快可於下午在黃昏市場購得豬肉。（編輯：黃世雅）1141107