彰化肉品市場掛保證！春節豬肉供應足、價格平穩

農曆春節將臨，豬肉需求量勢將大幅增加，彰化縣肉品市場強調，彰化不缺豬，春節期間的豬隻供應量及豬肉拍賣價格預估將維持平穩。（葉靜美攝）

豬肉供應在去年宛如歷經三溫暖，年中時因缺豬多次進行休市以調節市場，非洲豬瘟爆發又經歷禁宰，禁宰令解除後，豬農憂心大量豬隻湧入市場，造成價格崩盤，所幸中央針對宰殺量採取控管，讓豬價未失控，農曆春節將臨，豬肉需求量勢將大幅增加，彰化縣肉品市場強調，彰化不缺豬，春節期間的豬隻供應量及豬肉拍賣價格預估將維持平穩。

彰化縣是全台第三大養豬大縣，僅次雲林縣與屏東縣，依彰化縣農業處前年11月底的統計，彰化養豬場有562場，頭數為76萬1910多頭，去年6月統計，養豬場有560場，在養頭數減為75萬4305頭，減少7605頭，顯示豬隻在養量減少約1成，去年11月的統計資料則尚未出爐。

豬隻去年經歷豬藍耳病及流行性豬下痢、颱風等因素影響，造成豬源短少，年中時，彰化拍賣豬隻頭數較往年減少1成，拍賣價也一再創新高，漲至每公斤110元上下，較前年同期上漲約15％，中央為調節市場，多次要求肉品市場休市。

隨後卻又爆發非洲豬瘟，為避免疫情擴散，政府為此頒布禁運、禁宰令，導致養豬場屯積大量豬隻，為免價格失控，中央在禁宰令解除之際，進行豬隻數量調控，彰化每日宰殺數量上限為2400隻， 據了解，目前彰化在疫情期間所屯積的豬隻數量已消化約6成。

如今春節將臨，面對民眾關切春節供應情況，彰化縣肉品市場強調，彰化並不缺豬，目前豬肉拍賣均價約落在每公斤84至85元間，平日平均拍賣豬隻數約在2000隻左右，每星期休市前的拍賣豬隻拉高至2300隻，均量約在2100隻，約較疫情前增加200多頭，預估春節期間的豬隻供應量及豬肉拍賣價格將維持平穩。

