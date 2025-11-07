彰化肉品市場湧入400頭豬隻 拍賣價最高每公斤突破118元

豬隻禁運令解除，陸續有業者將豬隻載運至彰化縣肉品市場拍賣。（葉靜美攝）

豬隻禁運令解除，陸續有業者將豬隻載運至彰化縣肉品市場拍賣，出場車輛進行消毒。（葉靜美攝）

豬隻禁宰運禁令解除，彰化縣肉品市場今日恢復拍賣作業，拍賣價格開出紅盤，整體價格維持平穩未見崩盤，肉品市場表示，今日將拍賣2392隻豬，豬隻重量較往常平均重約15公斤，早上拍賣較往常踴躍、價格略高於禁令前，推測應與庫存肉品用完、及政府鼓勵冷凍商進場有關。

豬隻禁運令在昨日解除後，彰化縣肉品市場終於迎來久違的運送豬隻車輛，陸續有業者將豬隻載運至肉品市場等待拍賣，彰化縣肉品市場總經理陳國興表示，今天在10點開始進行拍賣，早上開紅盤，已拍出約700多隻豬。

陳國興說，今日拍賣情況較往常熱絡，豬隻禁宰令前，拍賣均價約落在每公斤95至96元間，早上開拍後，開出紅盤，拍賣速度有較往常慢一些，但價格則較往常略高，最高拍到每公斤118.6元，後續也都維持在90元以上，拍賣豬隻體型也較以往略大，以往拍賣豬隻重量約落在120公斤至125公斤，今日平均約增加15公斤。

對於價格略高的原因，陳國興推測應與市場庫存多已消耗完有關，此外，陳國興表示，政府鼓勵肉品冷凍廠進場採購也是讓價格略高的原因之一，現場有看到冷凍廠商進場拍賣。

豬隻因禁令多飼養10多天，現場載運豬隻進肉品市場的司機表示，豬隻有比以往重約5至7公斤，但體重仍屬正常範圍，不至過大、過肥，但豬更成熟了，他強調，能進入市場的豬絕對是安全的，希望國軍及公家單位、國人都能多多幫忙，讓豬價能維持平穩。

