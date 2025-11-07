彰化肉品拍賣 紅包刺激買氣強強滾「每公斤116元」

溪湖肉品市場準備20個大紅包刺激買氣。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化肉品市場開市拍賣，總經理陳國興擔心買氣，還特別準備20個大紅包，標到前10頭豬的買家都可拿到紅包，此舉果然奏效，開市不到20分鐘，交易價格已喊到每公斤116元，買氣強強滾，豬農和承銷商都笑得合不攏嘴。

從昨天解除豬隻載運管制後，彰化肉品市場不斷有載豬車進場，預計全天將拍賣總數達2381頭豬隻，其中上午拍賣1221頭、下午1160頭。不到10點近50名承銷商湧入，準備拍賣，由於過去半個月沒買豬，大家對於解禁後的拍賣價格都顯得忐忑不安，總經理陳國興帶著紅包現身，他說，為刺激買氣，他上、下午場各準備10個大紅包，前10名標得者都可獲得紅包。

10點一到，豬隻從繫留場放進拍賣場，看板上的拍賣價格不斷往上飆升，現場響起熱烈掌聲，梁姓承銷商以每公斤116元的價格買到最前面5隻，也獲得5個大紅包。他說，豬隻禁運前的拍賣價格約90多元，今天用116元標下5隻，雖然略高於以前的平均行情，但沒關係，算賺個「好采頭」。

陳國興表示，今天買氣非常熱烈，每公斤都有110元以上的好價格，而每頭豬隻在130公斤至160公斤左右。承銷商標到豬隻後，現場宰殺，消費者最快在下午就能買到最新鮮的溫體豬肉，而隨著禁運令解除，彰化肉品市場也採取高規格防疫措施，所有運豬車輛進場後都必須通過水簾霧式消毒系統才能進出，確保防疫安全無虞。

今天豬隻拍賣現場，買氣熱烈。(記者顏宏駿攝)

彰化肉品市場的繫留場豬隻準備趕到拍賣場。(記者顏宏駿攝)

