彰化肉圓創新突圍！豬肉斷貨「這口味」意外爆紅 民眾驚：真的很特別

非洲豬瘟疫情導致溫體豬肉斷貨，迫使彰化知名的肉圓一條街多家店家打烊休息，但也催生了創新的替代方案！有業者早在15年前就已研發牛肉圓供回教徒享用，也有推出以杏包菇為主的素食版本。更有店家嘗試以雞腿肉取代豬肉，經過改良後，口感相當好吃，獲得民眾好評。

肉圓危機催生創新，彰化業者推出多元口味替代方案。因非洲豬瘟疫情導致溫體豬肉斷貨，彰化知名的肉圓一條街多家店家被迫打烊休息，但危機也成為轉機。有業者早在15年前就已研發牛肉圓供不食用豬肉的回教徒享用，也有業者推出以杏包菇為主的素食版本。面對當前困境，更有店家嘗試以雞腿肉取代豬肉，並獲得初步好評，為這道傳統美食開創新商機。

肉圓並非一定要使用豬肉製作。彰化有業者除了提供傳統的豬肉香菇口味外，多年前就已開發各種替代內餡，以滿足不同飲食需求的顧客群。業者吳忠欣表示，他15年前就已研發牛排肉圓，主要是為了讓回教徒也能享用這道台灣美食。針對素食者，吳忠欣也研發了素肉圓，內餡使用台灣的新鮮杏包菇、黑木耳、筍子和紅蘿蔔等食材。為了確保食材純淨不混雜，店內特別分成三鍋油炸，將葷食和素食分開，豬肉和牛肉也分開處理。

在溫體豬肉斷貨的非常時期，有業者開始嘗試以雞肉替代豬肉。業者Johnny解釋，彰化的肉圓是先蒸再炸的製作方式，最初嘗試使用雞胸肉時發現成品偏柴，口感較差。後來改用去骨雞腿肉後，口感明顯改善，相當好吃。

為了測試市場反應，這位業者製作了50顆雞肉肉圓供民眾試吃。品嘗過的民眾表示能明顯吃出雞肉的口感，認為這是一種很特別的風味選擇。即使在豬肉供應恢復後，這種新口味也可以作為另一種選擇。業者計劃在周末正式推出這款雞肉圓。

值得一提的是，創新並非這次危機才有的做法。有業者先前就曾研發麻辣肉圓，讓顧客吃肉圓時能有如品嘗麻辣燙般的特殊風味。雖然彰化肉圓一條街上許多店家選擇暫時打烊度過這段困難時期，但也有業者選擇另闢蹊徑，在逆境中尋找新的商機。

