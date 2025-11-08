彰化肉圓重磅回歸 阿璋買十送二、北斗肉圓生備貨增2成
美味肉圓回歸！受豬隻禁宰令影響，彰化聞名的美食肉圓在沒溫體豬肉供應下，只能被迫休息，隨著禁宰令解除，肉圓業者喜迎回歸，阿璋肉圓為此推出今日限定外帶買十送二優惠回饋消費者，北斗肉圓生也提高備貨量2成，因應可能增加的購買人潮。
因非洲豬瘟影響，豬隻禁宰15天，採用溫體豬肉製作的彰化肉圓，在庫存豬肉用完情況下，店家只能拉下鐵門休息，彰化阿璋肉圓因此休息了12天、北斗肉圓生也因此休息了5天，今日肉圓終於重新回歸，吸引民眾早早到店門前等待，重溫想念的滋味，店家為讓消費者如期享受到美食，更是在收到肉品後，就動員工作人員加緊製作。
阿璋肉圓今日店門前再度迎來排隊人潮，業者施明裕表示，休息期間，每天都接到顧客打電話詢問何時才有肉圓，喜迎重新開店，也回饋消費者，今日限定推出外帶肉圓買十送二優惠，與顧客分享豬肉回歸的喜悅，但因今日豬肉供應量有限，賣完就沒有了。
肉圓生為迎接回歸，今日提早了半小時營業，業者表示，有豬肉真好！因應首日回歸人潮，加上田中馬今晚將舉辦選手之夜，今日多準備了2成量供應給消費大眾，希望讓每位消費者都能吃到肉圓、重溫肉圓美味。
