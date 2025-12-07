彰化肉圓 80年老店，鄰近扇形車庫 內餡有肉絲肉塊雙重口感

「過溝仔肉圓王」這家位於彰化、擁有80年歷史的老店，靜靜地坐落在過溝仔彰美路一段，鄰近別具特色的扇形車庫，用最簡單純粹的美味，和一份讓人回味再三的古早滋味，擄獲在地居民的胃與心。

「過溝仔肉圓王」第一代創始人從最初的挑擔沿街販售，一步一腳印地將這份美味推廣開來，到了民國34年才在扇形車庫對面的地理位置紮下了根基。如今這份承諾與技藝，已經傳承至第三代。

肉圓王的營業時間下午3點才開始，這個時間點剛好填補了午後的飢餓感，也適合傍晚時分前來享用一頓豐盛的點心或晚餐。

若您是選擇外帶，可以直接在外面的隊伍中點餐，如果您想在店內品嚐，可以先自行入內尋找空位坐下，老闆會主動前來詢問您的點餐需求。店內的內用空間雖然不大，但總是非常熱絡，翻桌率相當快，顯示了其受歡迎的程度。

「過溝仔肉圓王」的肉圓選用在來米漿與番薯粉比例調製，呈現出一種軟Q口感。而內餡選用溫體豬後腿肉，特別之處在於，店家將肉塊與肉絲結合，讓食客在同一顆肉圓中，能夠品嚐到兩種截然不同的肉質口感。肉塊的紮實與肉絲的細膩，讓每一口都充滿嚼勁與肉香。此外內餡中還增添了香菇與筍丁，豐富了味覺的體驗。

過溝仔肉圓王的綜合湯，有新鮮的蝦丸、紮實的貢丸、Q彈的脆丸，還有軟嫩的油豆腐，一次滿足。而使用大骨熬製的湯頭，帶有一股淡淡的胡椒與芹菜香氣，讓味道更加豐富，卻又保持著極致的清爽。

過溝仔肉圓王

彰化市彰美路一段58-4號





