彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味

隨著非洲豬瘟禁宰令於11月6日正式解除，彰化多家以溫體豬肉為主打的傳統小吃今日（8日）同步回歸，包含知名的《阿泉爌肉飯》與《阿璋肉圓》、《阿三肉圓》皆於上午重新開張，引爆在地與外地饕客熱烈迴響，不少人一早便在店外排隊等待，只為一嚐久違的經典滋味。

根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏透露，許多人一早六點多便守候在門口，他們也提前半夜就動員備料，為今天特別將爌肉備貨量提高兩成，希望不讓顧客失望。

「阿璋肉圓」回歸首日祭出買10送2優惠，吸引顧客大量外帶解饞。（圖／中天新聞）

而在另一頭，《阿璋肉圓》老闆施明裕也開心宣布店鋪重啟營業，並推出「外帶買10送2」的限時優惠回饋顧客。他強調，所用肉品皆為人工手切的新鮮溫體豬後腿肉，停賣期間許多老主顧天天來詢問開賣時間，今天終於能讓大家「解饞」。施明裕表示，昨日肉品市場一開放交易，便立刻與供應商調貨、全力準備開市，今早開店前就吸引大批顧客等候，有人甚至為了優惠一次外帶十顆以上。

至於同樣受到禁宰令影響的《阿三肉圓》，因堅持每日手切溫體豬肉製作，無法以冷凍豬肉替代品質，選擇暫停營業兩週，今早10點30分也恢復營業。消息一出立刻吸引眾多顧客回流，同樣出現排隊盛況。

對於重新開賣的這天，施明裕表示「大家真的等太久了」，此次不僅加大備貨，也特別提升優惠內容，要感謝顧客的體諒與支持。他也邀請各地遊客「歡迎來彰化吃肉圓」，再次感受這道經典小吃的魅力。

彰化向來以爌肉飯與肉圓聞名，此波受非洲豬瘟影響短暫停擺，但在今日全面回歸後，不僅讓老店業者鬆一口氣，也讓等待已久的顧客大快朵頤，街頭再次飄起濃濃肉香。

