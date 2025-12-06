彰化肥料廠惡臭擾民 飯吃一半被臭到離席 居民崩潰求遷廠
彰化縣北斗鎮一家以廚餘等飼養黑水虻產製有機肥料的公司，飄散的臭味令附近民眾受不了，不僅有居民被迫暫停營業，還有客人用餐到一半受不了直接離開，居民指控臭味讓人晚上睡不著，影響居民身體健康，也影響生意，要求業者遷廠，業者表示，已加強除臭相關設施，若再有臭味逸出，會持續再做改善；環保局表示，若再發生汙染情事，一經查獲將從重處分。
工廠附近居民今日集結廠區前抗議，有經營觀光工廠的居民表示，有客人反應太臭了，屋內的窗戶都不敢開，客人也不敢再來，最後只能暫時停業，臭味造成嚴重空汙，也影響居民身體健康，期盼問題能早日解決，讓觀光工廠能早日能再度開幕。
大道里里長許明圖表示，該廠從去年9月設置後，就開始有臭味飄出，時間多數集中在早上、晚間及假日沒上班的時段，臭到晚上居民睡不著，附近燒酒雞的客人用餐到一半，吃不下離開，臭味隨著風向四處飄散，影響空氣品質、居民身體健康，甚至民眾生意。
許明圖說，今年10月13日曾與業者協商，他秀出從今年10月28日開始記錄該廠每日飄出臭味的時間表，控訴廠商根本沒有改善，他說，居民聚集在此，就是要要求該公司遷廠。
縣議員李誠浩說，上次協商有了15天內改善的共識，業者卻至今未見改善，居民白天辛苦上班工作，晚上回到家中想休息，卻還要忍受臭味，吃飯也影響胃口，根本受不了。
廠商代表表示，上次協調會後，已加強廠內隔絕味道逸出的相關密閉設施，也請人來規畫除臭系統，物料也做了妥善管理，並聽從環保局等相關單位的建議進行改善，可能仍有部分有待加強，後續也會再增設相關設施，若再有臭味逸出，都會持續再做改善。
業者代表向居民鞠躬，並強調真的有在改善，但居民群情激憤認為根本沒有，有居民痛斥，居民都是久住在此，工廠設在此處營運賺錢，卻嚴重影響居民生活，根本是「艱苦到我、爽到你」，希望業者遷廠。
環保局指出，該公司收受廚餘、動（植）物性殘渣等再利用物，以人工撿拾、粉碎、發酵、餵食黑水虻，並經過篩、烘乾等程序製成有機肥料，環保局日前接獲民眾多次陳情，在今年9月執行周界異味檢測作業，符合法規標準。
環保局表示，統計今年派員到廠稽查共14次，發現業者違反廢棄物清理法相關規定共計5次，就違規部分依法完成告發處分及限期改善，業者亦於限期內完成改善；強調業者應負企業社會責任，依環保法規進行改善異味汙染，若再發生汙染情事，一經查獲將從重處分。
