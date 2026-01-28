彰化臨時僱員欠賭債！竟偽造縣長王惠美戳印 詐騙北斗百年肉乾名店

彰化縣府今對臨時約僱人員涉及司法案表達看法，強調當事人只在縣府工作4個多月，因曠職多日而被解僱。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府經濟暨綠能發展處1名劉姓臨時約僱人員，2年多前服務期間，負責受理未登記工廠管理輔導等工業行政業務，卻利用職務之便涉及詐騙，被依貪污罪判刑但獲緩刑。對此，縣府經濟暨綠能發展處表示，劉男已於2023年12月下旬，因連續數日曠職，經主管電話關心仍未到勤，因此依契約無正當理由連續曠職3日，終止僱用契約，從任用到被解職僅4個多月。

此案於2023年10月間，劉男因職務之便，知悉北斗百年肉乾店李老城肉脯店業者申請納管的未登記工廠後，自其職務所掌的公文系統列印公文書，再以剪貼方式變造公文書內容，以及偽造「縣長王惠美」之戳印，涉及詐騙肉脯店李姓業者6萬元，還有其他2名不同受害者。全案一審審結，法官依貪污罪各判劉男2年、4月、3月徒刑，但審酌其坦承犯行，並將詐得款項全數返還告訴人，均同時宣告緩刑。

對於傳出劉男疑因積欠賭債及民間貸款才一時做錯事，經綠處長張寒青表示，這是私人行為，縣府不便介入職員的私生活，也不清楚個人的財務狀況，事發當時縣府知道後馬上處理，當事人出事後不久被縣府解雇即離開職位，在縣府服務時間不久。

彰化縣輔導未登記工廠家數多，業務繁重，這方面的人力需求極高，劉男自投履歷應徵，通過面試錄取，於2023年9月間到職，此事之後，縣府加強臨時約僱人員業務案件的管控機制，隨時留意案件執行情況。張寒青指出，劉男到職時間不長，互動也不多，發生此事令人感到遺憾。

彰化縣政府經綠處輔導縣內未登記工廠案件相當多，業務繁重，人力需求高。(記者張聰秋攝)

