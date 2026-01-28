彰化臨時約僱員欠賭債 詐騙店家6萬元獲緩刑

（中央社記者鄭維真彰化28日電）彰化縣政府1名臨時約僱人員因積欠賭債，變造公文書及偽造縣長戳印，向知名老店訛稱申請納管時面積有誤，詐騙6萬元，彰化地院依違反貪污治罪條例等處3月至2年不等刑期，獲緩刑。

台灣彰化地方法院今天公布判決書，劉姓男子於民國112年間在彰化縣政府擔任臨時約僱人員，負責未登記工廠輔導業務。他從公文系統列印公文書，剪貼變造內容並偽造縣長王惠美戳印，影印後赴店家，稱因申請納管時面積有誤，須繳輔導金共新台幣6萬元，可至超商繳費。

店家攜帶現金隨劉男至對面超商，由於店內尚有顧客，店家將6萬元交給櫃台人員即返回店內，之後劉男將其手機內支付條碼交給櫃台人員掃描，繳款2萬元至第三方支付服務機構，以向博奕網站購買點數，其餘4萬元則收為己有。

劉男返回向店家出示2萬元繳款收據，佯稱已全額支付納管輔導金6萬元，因店家沒仔細查看，未發覺異樣。男子事後將4萬元用以償還民間貸款，2萬元點數於線上博弈中用罄。

劉男得悉店家有意申請標售畸零國有土地，聲稱有管道可協助申請，但須繳約49萬元。事後店家察覺有異，並發現納管輔導金收據實為2萬元，報警處理。劉男為掩飾犯行，還變造銀行客戶往來明細查詢單，佯裝6萬元有匯入專戶。

此外，劉男為清償債務，還向友人施用詐術，導致對方陷於錯誤，共匯款14萬餘元。

法官認為，被告身為公務員，竟沉迷賭博，積欠賭債及民間貸款，犯下案件影響國家公務機關廉能形象。

法官考量其坦承犯行，並繳回犯罪所得、與告訴人達成和解且全數履行，依犯公務員利用職務上之機會詐取財物罪、公務員假借職務上之機會故意犯行使變造私文書罪、詐欺取財罪，處3月至2年不等刑期，獲緩刑，並應提供240小時義務勞務及向公庫支付10萬元，褫奪公權2年。可上訴。（編輯：黃世雅）1150128