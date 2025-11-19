彰化自小客撞2停等紅燈機車1死2傷 肇逃棄車遭鎖定

（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化員林市新義街與員鹿路口昨天下午發生死亡車禍，1輛白色自小客車駕駛追撞2輛停等紅燈機車後肇逃，釀1死2傷；事後駕駛棄車逃逸，警方已找到涉案車輛，鎖定特定對象積極追緝。

18日下午1時許，3輛機車沿員林市新義街由北往南行駛，於員鹿路口停等紅燈時，1輛白色自小客車駕駛由後方駛來，追撞其中2輛機車。

根據肇事現場監視器畫面，64歲高姓女騎士被撞後倒地，肇事駕駛未停車查看，竟開車用前後輪2次輾壓高女後逃逸；另1輛被撞機車，張姓女騎士及摔下車蕭姓女乘客，身體也分別有擦傷。

廣告 廣告

彰化縣消防局獲報後立即派人前往救援，高女傷勢嚴重意識不清，立即給予頸圈、長背板，送醫搶救仍不治。

據指出，高女當時在上班途中遭此橫禍，肇事駕駛疑肇逃後，將車輛丟在偏僻路旁後逃逸。

彰化縣警察局員林分局今天表示，昨晚已循線找到涉案車輛，並通知車主到案說明，車主稱其將車輛借給友人使用，目前已鎖定涉案駕駛積極查緝中。（編輯：陳仁華）1141119