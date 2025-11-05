彰化自由車閃耀全國 田中高中與大村國中勇奪9金6銀1銅

▲田中高中在高中組賽事中表現突出，游佩璇同學包辦女子U17組3面金牌（1公里個人計時、3公里個人追逐、領先計分）與1面銀牌，展現驚人耐力與穩定節奏。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「114年全國自由車場地錦標賽暨全國自由車少年場地錦標賽」於10月下旬在臺中市自由車場盛大登場，彰化縣選手表現亮眼、捷報頻傳！田中高中與大村國中共摘下9金6銀1銅的優異成績，充分展現本縣培育多元運動人才的成果。王惠美縣長感謝田中高中和大村國中教練團隊與家長後援的支持，讓選手得以一展長才，充分發揮潛能。

▲詹博凱同學則勇奪男子U17組2面金牌（3公里個人追逐、領先計分），展現強勁爆發力。（圖／彰化縣政府提供）

廣告 廣告

田中高中在高中組賽事中表現突出，游佩璇同學包辦女子U17組3面金牌（1公里個人計時、3公里個人追逐、領先計分）與1面銀牌，展現驚人耐力與穩定節奏；詹博凱同學則勇奪男子U17組2面金牌（3公里個人追逐、領先計分），展現強勁爆發力。全隊共獲5金2銀的佳績，為縣爭光。

▲女子組選手大村國中陳巧臻、汪筱蓉、陳湘蓉、林珮晴表現出色，於團隊追逐賽勇奪金牌，展現團隊默契與競速精神。 （圖／彰化縣政府提供）

同時，大村國中在少年組賽事中表現同樣亮眼，共奪下4金4銀1銅。其中陳湘蓉同學更勇奪3面金牌（個人追逐、領先計分、團體追逐）與1面銀牌，成為場上焦點。男子組選手陳毓澤、林昊辰、施普章、賴亮廷及女子組選手陳巧臻、汪筱蓉、陳湘蓉、林珮晴也表現出色，於團隊追逐賽勇奪金牌，展現團隊默契與競速精神。

教育處表示，縣府積極推動「運動生活化、競技專業化」政策，建構體育班三級銜接制度，田中高中於今年成立體育班自由車項目，以銜接大村國中自由車車隊。將持續打造完善的訓練環境與賽事平台，結合「運動部」新政策，推動運動人才培育鏈與運動產業發展，讓「運動大縣‧彰化」的榮耀得以延續，成為各類型運動的人才搖籃。