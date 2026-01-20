彰化自購2萬劑帶狀疱疹疫苗 65歲以上中低收入戶免費接種

20日凌晨監視器拍下衛生所的門口，已經有長者摸黑來排隊，到了4時左右人愈聚愈多，天亮後門口已經被人潮擠滿。

衛生所人員表示，「千辛萬苦來這邊排隊，排到的話我們會有個繳費單。」

衛生所提醒，搶到名額的一定要記得去繳費，原來這是為了要搶排帶狀疱疹疫苗的補助。彰化縣今年自購2萬劑補助俗稱皮蛇的帶狀疱疹疫苗，65歲彰化籍低收與中低收入戶可免費接種，其餘65歲以上民眾只要自費6000元也可以完成2劑。20日開始預約，搶到名額的人相當高興。

順利預約民眾表示，「本來就有想去打，剛好這次有補助這機會，坊間打1萬7、1萬8左右吧。」

不過還是有許多沒有搶到名額的民眾，後來才知道有限額，相當不滿。

未搶到名額民眾認為，「我也是6點多來排呀，就說不行了，你不覺得很奇怪嗎？」

彰化市南西北區衛生所主任李旻樺說明，「登記要開始的當下衛生局才會把疫苗的數量結果核算出來給我們，我們才會去開放名額。」

衛生所表示，各所名額是依轄區長者人口比例分配。以彰化市為例，雖分配到最多的180個名額，但轄區人口多因此非常搶手，縣府將爭取加碼補助。

彰化縣長王惠美回應，「今天第1期沒有登記到的鄉親不要氣餒，我們後面還會有幾期，我們這幾期如果還真的不足，會再跟議會來做相關協商。」

彰化縣府表示，2月底前還有4期登記。醫師提醒，帶狀疱疹為水痘病毒感染的復發，一旦身體免疫力下降，病毒就可能再次活化，提醒中老年人、免疫功能低下者要盡快接種。

