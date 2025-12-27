彰化與台南慈善團體跨海贈菜 助澎湖弱勢溫飽過冬

（中央社澎湖縣27日電）在澎湖縣副議長藍凱元促成下，彰化與台南慈善單位今天跨海到澎湖，贈送高麗菜與大頭菜各120箱，讓澎湖的弱勢家庭與團體有個溫飽的冬天。

「愛無距離、善無界限」跨縣市公益活動，今天在澎湖縣馬公石泉活動中心舉行，由副議長藍凱元代表捐贈，石泉社區發展協會前、現任理事長陳扶氣和陳憬煌代表接受，將轉送至縣內各弱勢家庭與團體。

藍凱元表示，感謝來自彰化與台南等善心團體，在凜冽的東北季風中，送暖到澎湖，展現「愛無距離、善無界限」的公益精神，不僅補足弱勢家庭及弱勢團體的生活所需，更為離島居民帶來關懷與鼓勵。

藍凱元表示，「愛無距離、善無界限」跨縣市公益活動，包括彰化幼瑩廣慈文教學會、博愛菁莪愛心會及台南市安平康復之家等，共帶來高麗菜與大頭菜各120箱和部分電器產品，讓弱勢民眾有個溫暖的冬天。（編輯：李錫璋）1141227