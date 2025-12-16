彰化芬園仙草花海引爆萬人朝聖潮！警出動維持秩序

彰化縣芬園鄉溪尾福德祠後方仙草花田正值盛開期，7分地面積的紫色花海景觀壯麗，吸引大批民眾前往賞花。根據統計，光是12月週末假日已有數千人次造訪，現場人潮車潮爆滿，整條農路停滿車輛。

當地農民表示，每年12月至1月為仙草花盛開季節，紫色花海景致堪比薰衣草田。今年花況特別茂盛，預計花期將持續至1月底，未來一、兩週將進入最佳觀賞期。

隨著賞花人潮湧入，交通問題隨之而來。大量車輛停放在農路兩側，部分車輛違規停放紅線區域，造成往來車輛會車困難。當地居民因出入不便向警方反映，警方已於週末假日派員前往現場維持秩序。

廣告 廣告

商機方面，不少廠商把握機會在現場推廣仙草相關產品，買氣熱絡。這處原本未廣為宣傳的賞花祕境，透過社群媒體傳播迅速爆紅。

同樣在彰化縣內，永靖鄉日前舉辦「謝平安家年華」活動，吸引上萬民眾參與。活動結合傳統祭典、藝陣遶境與文化展演，首日梅花平安宴席開338桌，創下歷年新高。永安宮今年邀請36座神尊參與全鄉遶境，並舉辦擲筊挑戰賽，準備超過200項獎品，約1,500名民眾熱情參與。

更多品觀點報導

要儲水！彰市、和美部分區域明天停水23小時 影響8.1萬戶

國1中豐交流道將通車！中壢興南路口分隔島要拆除

