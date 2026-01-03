彰化芬園免費拔蘿蔔 5千人20分鐘拔光5萬根

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化芬園鄉農會今天舉辦拔蘿蔔活動，雖然天氣寒冷，仍吸引逾5000人體驗農事樂趣。農會準備3公頃田地、約5萬根蘿蔔，眾人不到20分鐘就拔光所有蘿蔔，期待農會明年再辦。

芬園鄉農會今天在芬園寶藏寺附近農地舉辦「白寶玉出土記，千人拔彩頭」拔蘿蔔活動，吸引逾5000人參加，彰化縣長王惠美、芬園鄉農會理事長郭子豪等人出席。王惠美表示，活動結合深受民眾喜愛的拔蘿蔔，傳達「從產地到餐桌」理念，讓民眾體驗農事樂趣。

王惠美說，感謝芬園鄉農會用心舉辦，活動一年比一年熱鬧。今年網路3000個名額開放報名即「秒殺」，現場另有逾2000名鄉親，農會準備3公頃田地、約5萬根蘿蔔讓民眾大顯身手，今天大家親手拔起蘿蔔，象徵「好彩頭」，也盼透過食農教育讓民眾更惜福、愛物。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，清晨就有民眾排隊，直到活動上午9時30分開始，足足等候3小時。看到聚集超過5000人，真的令人感動，希望大家都開心參加、買得盡興，並到寶藏寺祈福，帶著愉快心情滿載而歸。

彰化縣政府農業處表示，彰化是農業大縣，水稻二期作收割後冬季「裡作」期間，芬園鄉農會與農民合作種植白玉蘿蔔，品質優良、無噴農藥，讓民眾安心食用，除開放田間拔蘿蔔，農會更與縣定古蹟芬園寶藏寺安排周邊活動，包含農民市集、食農教育遊戲體驗、親子闖關等，讓大小朋友在互動中學習農業知識。（編輯：黃世雅）1150103