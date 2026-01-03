彰化芬園千人體驗拔蘿蔔 20分鐘內拔完5萬根

數千位民眾拿著工具、大布袋，湧入農田，大家埋頭開始拔蘿蔔，很多民眾全家出動，做好分工合作，有人負責拔、有人負責裝袋，沒多久就裝滿一整袋，有民眾是好玩來參加，也有人是帶小朋友體驗務農。

記者詢問「打算要拔多少蘿蔔回去？」民眾表示，「沒有，就開心而已。」

另一位民眾則說道，「要讓小孩接觸農田、接觸大地，讓他珍惜糧食。」

拔蘿蔔活動是彰化縣芬園鄉的年度大事，今（2026）年已經是第六年舉辦，一開始只有數分地，到今年已經擴大到將近3公頃。

今年網路報名3千人名額秒殺，另外約有2千多人現場報名，有人一早6時多就到現場，整場活動超過5千人參加。

彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷說：「我們是預估8點報到，可是大家都6點多就來排隊了，然後排隊，大家9點半開始，等不及9點初，大家就趕快下田去拔，真的很熱情啦！因為總共3公頃的蘿蔔田，也不曉得有幾顆，沒有去細算過啦。」

近3公頃農地、約5萬根蘿蔔，不到20分鐘就全部被拔光。芬園鄉農會表示，今年蘿蔔很平價，對民眾來說，來參加拔蘿蔔不是為了免費，而是新的一年想要有個「好彩頭」，農會也希望藉此推廣食農教育，讓大家親身體驗農夫的辛勞。