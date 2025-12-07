彰化芬園火警！疑為燒廢棄物⋯險將房子燒了 休旅車被燒融

記者林意筑／彰化報導

某民宅旁的廢棄物因不明原因燃燒。（圖／翻攝畫面）

彰化芬園鄉某民宅驚傳大火！今（7）日中午時分，位於中華路上某民宅旁的廢棄物因不明原因燃燒，火勢一度失控，火勢不慎延燒至民宅外牆，甚至連停放在一旁的休旅車也遭火勢波及。警消人員獲報趕抵，立即架設水線灌救，所幸並未造成人員傷亡，經初步調查，燃燒面積約50平方公尺，現場建築物損失約3000元、車損5萬元。

民宅周邊遍植綠樹植栽被火勢燒毀。（圖／翻攝畫面）

今日中午11時53分，彰化消防局接獲報案，稱在芬園鄉中華路上某民宅發生火警，消防局立即派遣消防車8輛、救護車1輛、消防人員15人前往救援。消防員趕抵時，發現為燃燒廢棄物，不過火勢失控延燒至一旁的民宅外牆，更波及停放在旁的一輛休旅車，就連民宅周邊遍植綠樹植栽被火勢燒毀。

停放在一旁的休旅車遭火勢波及。（圖／翻攝畫面）

經消防員架設水線灌救，於12時24分將火勢控制，12時31分成功將火勢撲滅，經初步調查，現場燃燒面積約50平方公尺，而現場建築物損失3000元、車損5萬元，不過所幸未造成人員受傷受困。確切起火原因仍有待火調人員進一步鑑識釐清。

