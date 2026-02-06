【商家指南推廣專題】

不少弱勢家庭的孩子缺乏完整的課後照顧與學習資源，位於彰化芬園鄉的「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」，長年關懷偏鄉弱勢兒童的課業與心理健康，並定期舉辦家訪與趣味活動，協助增進親子關係，因而成為在地單親爸媽、受刑人家庭、原住民與新住民心目中的彰化芬園社會關懷機構推薦品牌。

「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」的故事，來自現任會長李子微女士自願一肩扛起重擔的熱血，在無數孩子的心中，李子微會長彷彿是能為他們遮風擋雨的媽媽，十五年如一日奔波募款事宜的她，即使積勞成疾卻從未停下腳步，致力為孩子爭取最大的福利。

2011年，李子微會長懷抱宣教的初心前往彰化芬園，此處雖臨近彰化、草屯與南投，卻在資源分配上處於邊緣位置，全鄉人口約二萬兩千人，弱勢兒童約一百五十人，由於務農為主、工作機會少，導致青壯年外流嚴重，單親家庭、隔代教養、新住民家庭比例逐年增加，孩子難以獲得良好的教育機會。

有鑑於此，李子微會長決定成立彰化芬園社會關懷機構推薦品牌，打造關懷偏鄉弱勢兒童的課後照顧班，並進一步推動「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，為單親、經濟弱勢、隔代教養、再婚、新住民與邊緣戶家庭子女服務，透過結合社區資源、大眾捐款與志工參與，帶給弱勢孩子學習資源與溫暖陪伴。

「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」主要提供課後輔導照顧、學科加強、生活教育、心理諮商與親子諮商服務，也開設美術、資訊、食農教育、簡易烘焙與閱讀素養課程，協助孩子養成自理能力與自信心。同時，協會也固定進行每月家訪、舉辦每季親子活動，並協助家庭轉介相關單位與提供基本物資，陪伴他們度過艱難時刻。

「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」將資源集中投入陪讀班的專職導師薪資、空間租金、水電、行政管理、修繕、急難救助、獎學金、兒童諮商，以及孩子的點心與餐食。不少人質疑為何不以志工導師取代專職人力，協會解釋，服務對象多來自創傷家庭，頻繁更換陪伴者反而會造成孩子二次傷害，因此堅持聘用穩定的專職導師，並尊重個人信仰自由，這也是品牌獲得彰化芬園社會關懷機構推薦好口碑的原因。

未來，「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」將繼續執行「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，預計協助一萬名以上的弱勢家庭子女，即使資源有限，團隊也會盡力陪伴孩子快樂成長。若您希望關懷偏鄉弱勢兒童，不妨聯繫「社團法人彰化縣鹽光社會福利協會」，與他們一同幫助台灣偏鄉的下一代點亮夢想，現在就點選以下連結，了解更多彰化芬園社會關懷機構推薦資訊。

更多彰化芬園社會關懷機構推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：社團法人彰化縣鹽光社會福利協會

電話：049-2510513

地址：502001彰化縣芬園鄉成功路16號

時間：週一至週五12:00-19:00

官網：https://rink.cc/l4846

FB：https://rink.cc/2osoj

