彰化芬園「仙草花之亂」 遊客車亂停農路阻交通
彰化縣芬園鄉近日出現「仙草花之亂」，溪尾福德祠後方一處仙草花田正值盛開期，大片紫色花海宛如薰衣草田般壯觀，吸引大量遊客前來賞花拍照。不過，週末假日湧入的人潮與車潮，卻讓原本寬度僅約六米的農路嚴重壅塞，造成交通亂象，也影響當地居民出入，引發民怨。
這處仙草花秘境為私人花田，面積約15公頃，每年12月至隔年1月為花期。過去多為熟門熟路的民眾前往，如今因社群平台與網路廣泛分享，知名度大增，假日單日遊客人數動輒超過數千人。大量車輛停放在農路紅線旁，甚至有車輛違規停在轉角處，占據車道，導致會車困難，交通秩序大亂。
部分遊客也指出，若在農路並排停車，幾乎無法通行，建議將車輛停放在較寬敞的主要道路，再步行前往賞花，以免造成塞車。
當地花農李先生表示，花田周邊鋪設塑膠布，若遭遊客頻繁踩踏，容易破損，後續整理相當困難；加上大量車輛湧入，也讓周邊居民出入不便，生活受到影響。
除了芬園仙草花田，彰化二林地區目前也正值白蕎麥花盛開期，潔白花海宛如鋪上一層白色花毯，吸引不少遊客前往拍照。由於蕎麥花期僅有數週，相較之下，仙草花花期可持續至1月底，仍有一段時間可供民眾前往欣賞。
警方提醒，民眾賞花之餘，務必遵守交通規則，勿違規停車或影響道路通行，否則恐面臨開罰，不僅影響交通安全，也壞了賞花的好心情。
