彰化芬普尼毒蛋最新進度 15家高風險牧場檢驗出爐

彰化文雅畜牧場被檢出禁用農藥「芬普尼」，引發外界關注蛋品安全。彰化縣府隨即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，針對全縣15家高風險蛋雞場採檢，首波檢驗結果今（22）日公布，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均顯示「未檢出」芬普尼，暫時排除第一階段高風險來源。縣府也強調，將持續管理與擴大監測範圍，為民眾食安嚴格把關。

首波檢驗結果出爐

文雅畜牧場檢出陽性後，彰化縣長王惠美指示農業處、動物防疫所與政風處組成專案小組，本月20日前往全縣列管的15處動物用藥高風險蛋雞場採樣，並會同政風處人員，確保採樣過程公正性。

本次稽查採集檢體涵蓋雞蛋、雞隻羽毛、飼料及飲用水等所有潛在污染源。經過連日檢驗，結果於22日正式出爐，15家牧場所有檢體均未檢出芬普尼殘留，意味目前高風險場區並未受到污染。

動物防疫所強調，後續將持續依照「科學監測」與「風險控管」雙軌進行追蹤，一旦未來有場區被檢出陽性，將立即啟動移動管制並擴大採樣追查來源，以阻止問題蛋品流出。

違規用藥最高罰30萬元

縣府再次提醒業者，芬普尼為禁止使用於蛋雞的藥品，違者將依《動物用藥品管理法》處新台幣6萬至30萬元罰鍰，呼籲業者切勿心存僥倖，也不要購用來源不明藥品。縣府也說，為了守護縣內蛋品產業的聲譽與國人的食品安全，將持續擴大監測與管理。