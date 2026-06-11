彰化芬普尼毒蛋案後續 854場蛋雞場複檢全合格

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣雞蛋檢出芬普尼殘留，彰縣府亡羊補牢，採取全面採樣檢測專案；彰縣府今天指出，已完成縣內所有854場蛋雞場採樣，檢驗結果出爐，都沒有檢出芬普尼殘留。

彰化縣文雅畜牧場陳姓負責人為解決雞蝨，在畜牧場內使用禁藥芬普尼，約15萬顆問題蛋流向10縣市，案經彰化地檢署偵結，將陳姓負責人及林姓台中市龍忠蛋行負責人依涉違反食安法及詐欺取財罪等起訴。

為保障食品安全，彰化縣長王惠美要求彰縣府農業處以及彰化縣動物防疫所，針對全縣蛋雞場進行芬普尼監測專案，縣府新聞稿說明，去年11月20日立即啟動第一階段作業，以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象，15場蛋雞場都未檢出。

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彰縣府指出，農業處等單位緊接著持續全面檢測蛋雞場，工作人員前往蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體，在今年5月20日完成縣內854場蛋雞場採樣，檢驗結果出爐，全部未檢出芬普尼殘留。

縣府表示，將持續辦理蛋雞場藥物殘留監測及輔導管理工作，強化畜產品安全把關機制，呼籲業者配合動物用藥規定，確保民眾食用安全與消費信心。（編輯：陳清芳）1150611