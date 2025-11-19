彰化芬普尼毒蛋流竄 龍忠蛋行喊冤：若有不安疑慮可退货

龍忠蛋行發聲明強調，绝無在知情之情況下販售芬普尼蛋。（圖：臉書沙鹿之美）

龍忠蛋行委託法律事務所在臉書「沙鹿之美」貼文發聲明指出，5日前往文雅畜牧場進貨時，現場並無任何遭移動管制之跡，以至於本商行不知有此情事，且本商行在得知消息後便停止向其進貨，選擇向其他檢驗合格的業者購賣雞蛋。本商行绝無在知情之情況下販售含有芬普尼之雞蛋。

聲明中還表示，11月9日之進貨亦係信任彰化縣防疫所通知雞蛋檢驗合格並解除移動管制的資訊，本商行方購買雞蛋，11月10日抽查發現蛋品有問題，本商行亦積極配合回收，然雞蛋屬於民生用品，全面追回恐有其難度，對於被公布之35家下游店家及發生這次食安事件,本商行深感抱歉。雖現行法令無明文規定商行於每次進貨都應向上游廠商要求检具合格證明，但發生此事件，本商行貴無旁貸。聲明稿中也表示，會負起應負之責任，絕不推托。

龍忠商行強調，自11月10日後未再向文雅畜牧場進貨，販售的雞蛋均係向經政府單位檢驗合格之業者採購，但為讓消費者安心，於11月9日至17日期間，向本商行購買雞蛋的消費者，若有不安疑慮，皆可至門市退货，另外，由於周日為公休時間，若只有周日方可前來退貨的消費者，請另行告知,本商行會再特别處理。（張文祿報導）