彰化芬普尼蛋不只流入台中 盧秀燕：有偷賣到他處

（中央社記者趙麗妍台中18日電）彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，9日流入台中龍忠蛋行。台中市長盧秀燕今天指出，管制空窗期的芬普尼蛋，還被偷賣到其他地方，希望有關單位盡快公布，讓民眾了解。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員黃佳恬質詢，中市府食安處在11月10日主動稽查檢驗，發現有第二批毒蛋流入台中，第二批蛋的芬普尼含量超標5倍，比第一批超標3倍更高，她肯定食安處守護台中食安，為全台食安把關。

廣告 廣告

黃佳恬指出，文雅畜牧場養了近5萬隻雞，每天可產出4萬顆蛋，全場管制的蛋只有30萬至40萬顆嗎，質疑那2天只有龍忠蛋行去文雅畜牧場載蛋。

盧秀燕答詢，台中市政府為守護食安，昨天已公布問題蛋品下游流向的35家業者名單。據了解，問題產品不僅流入台中，也流向其他縣市，不是台中的事權，不方便說明，這些資訊並不難查，相關交易都有紀錄。

她認為相關單位應盡快公布受影響的縣市，讓當地民眾了解並妥處，「讓民眾安心是中央與地方共同的責任」。

衛生局長曾梓展指出，市府會持續積極到各個場域稽查食安，包括市場與流通販賣業，及早發現問題；尤其針對芬普尼蛋，也將評估提升稽查頻率，讓食安風險降到最低。（編輯：李淑華）1141118