彰化芬普尼蛋再爆外流！龍忠蛋行老闆喊冤 ：養雞場稱合格、長官放行

食藥署昨日（11/15）公布，前晚接獲台中食品藥物安全處通報，梧棲區龍忠蛋行來自文雅畜牧場的籃蛋檢出芬普尼代謝物超標。食安處指出，龍忠蛋行曾向文雅畜牧場進200籃蛋。目前已下架回收38籃（760台斤），其餘分別售出給散客，以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。龍忠蛋行林姓老闆表示，由於養雞場來電稱檢驗沒問題、長官放行，才去載蛋販售，絕非蓄意偷賣。

台中市食安處表示，7日接獲通報文雅畜牧場洗選蛋驗出芬普尼後，台中市有4家業者向文雅畜牧場進貨，目前已全面要求下架，10日前往4家業者稽查抽檢，僅龍忠蛋行9日再向文雅進新的籃蛋，該批200籃、共4萬顆，下架回收38籃，其餘162籃、約3萬2千多顆蛋分別售出給散客及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄，其餘3家業者則都未再進貨。

龍忠蛋行販售芬普尼蛋引起地方議論，蛋行林姓老闆表示，11月5日畜牧場接到移動管制隔天就馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，8日下午4點半接到畜牧場來電，聲稱雞蛋檢驗合格，且彰化縣局處長官有放行，可以去載，因此9日一早才會南下彰化載蛋，並非畜牧場偷偷賣蛋。目前檢調單位已再調查，究竟是哪個單位放行的。

