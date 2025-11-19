彰化芬普尼蛋流向新北 本週將擴大稽查

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥芬普尼超標，卻在移動管制期間流出，售至臺中市的雞蛋，共2萬9,800顆已賣出，新北市則是4,600顆已賣出，合計3萬4,400顆雞蛋已被賣給早餐店、雜糧行及散戶等。衛福部長石崇良今天(19日)強調，本週開始已開始擴大稽查。

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼後遭移動管制，但上週又爆出畜牧場在移動管制後還有4萬多顆雞蛋非法流入市面，不只臺中龍忠蛋行，還有一批流向新北市，衛福部長石崇良在立法院受訪時表示，已經請彰化縣衛生局通報可能流向的縣市並啟動下架機制，同時加強與農政單位合作，衛福部本週起擴大稽查，除原先由文雅蛋場出場的雞蛋外，一有新發現、新檢驗結果，會第一時間向外界說明。

石崇良部長表示，文雅畜牧場所產的雞蛋全面禁止移動，不准上市，也公布畜牧場雞蛋代碼「I47」，請民眾不要購買，本週開始擴大稽查，是基於既有例行檢查後的擴大規模，且屬後市場稽查，為衛福部權責，不需與農政單位討論就可執行。

根據彰化縣衛生局昨天公布雞蛋流向，臺中市龍忠蛋行共購入200籃、4萬顆，由臺中市衛生局下架38籃、7,600顆，檢調單位查扣13籃、2,600顆，已售出部分為149籃、2萬9,800顆；另共85籃、1.7萬顆，攔截35籃、7千顆，1萬顆售至新北，回收下架並銷毀27籃、5,400顆，已售出部分共23籃、4,600顆。