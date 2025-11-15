彰化芬普尼蛋竟外流！龍忠蛋行：養雞場稱合格、長官放行才載

首次上稿 11-15 22:35更新時間 11-16 06:23

〔記者張軒哲／台中報導〕食藥署昨(15)日公布，前晚接獲台中食品藥物安全處通報，梧棲區龍忠蛋行來自文雅畜牧場的籃蛋，芬普尼代謝物超標。食安處指出，龍忠蛋品行曾向文雅畜牧場進200籃蛋，目前已下架回收38籃(760台斤)，其餘分別售出給散客，以及35家各類小型餐飲、麵店及早餐店等，均已全數用罄。

台中市梧棲區龍忠蛋行販售芬普尼蛋引發地方議論，林姓老闆今晚表示，在11月5日畜牧場接到移動管制隔天就馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，8日下午4點半收到畜牧場電話稱，雞蛋檢驗合格，且彰化縣局處長官有放行，可以去載，9日一早才會南下彰化載蛋，並不是畜牧場偷偷賣蛋，現在檢調單位正在查，到底是哪個單位放行的。

