彰化芬普尼雞蛋外流台中35下游店家 中市衛生局公布名單

彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法移動管制、禁止出貨，台中市食品藥物安全處10日竟在「龍忠蛋行」驗到來自文雅畜牧場雞蛋，對此，民進黨台中市議員陳俞融、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜及蕭隆澤，要求衛生局長曾梓展公布35家下游名單，陳俞融要求10分鐘後要有答案，曾梓展在議場當眾念出35家業者名單，並公布在台中市重大食安議題專區。（記者黃旭磊／台中報導。首次上稿 13:07更新時間 13:31）

台中市衛生局長曾梓展(左)當眾念出35家業者名單。(記者黃旭磊攝)

台中市公布35家下游名單，包括梧棲區鴨檳榔、梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、富麗早餐、拉亞漢堡、來來燒臘、半月燒早餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵店、蘇小姐(原料)、明仁二代目章魚燒梧棲店、熟麵客食堂，大肚區1997雞蛋糕、追分小吃、路口控肉飯，龍井區龍津珠早餐(田中溝店)、古早味早餐店(阿美早點)、榮珍食品行、工業路琴、沐軒烘培坊等35家。

陳俞融質詢表示，11月7日彰化通知各縣市下架毒蛋，竟然在9日讓200籃、4000台斤毒蛋進貨，接著10日由台中市衛生局稽查發現超標5倍毒蛋，共38籃、760台斤毒蛋早賣出，恐怕早就被市民吃下肚，她自己週日去買蛋餅吃早餐，向店家說只要餅、不要蛋，店家還說不行「一定要有蛋。」

陳俞融要求市府應主動公布毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋，台中市長盧秀燕答詢說，應該要公布(35家蛋行店家)，裁示由衛生局對外公布「35家受芬普尼污染雞蛋影響之店家名單」。

曾梓展在10多分鐘後將名單傳給議員，並當眾念出名單店家，其中包括大肚、梧棲、沙鹿及龍井等多區店家。曾梓展表示，雞蛋預防性下架後，發現流到台中就應該提前公布名單讓市民安心，而名單今天公布在台中市重大食安議題專區(https://www.taichung.gov.tw/3144944/post)。

龍忠蛋行11月9日向文雅畜牧場進貨之芬普尼問題蛋品35家下游名單：

鴨檳榔（台中市梧棲區永興路一段418號） 梧棲行旅（台中市梧棲區大仁路二段291巷10號） 好陽光早午餐（台中市梧棲區和平街45巷2號） 永和豆漿（台中市梧棲區文昌路660號） 大眾（台中市梧棲區向上路九段466巷106號） 1997雞蛋糕（台中市大肚區沙田路三段24巷10號〈榮華街118號對面髮型屋〉） 龍津珠早餐（田中溝店）（台中市龍井區中央路二段25號旁） 古早味早餐店（阿美早點）（台中市龍井區茄投路67-3號） 榮珍食品行（台中市龍井區中央路一段229號） 暉吟雜貨店（工業路琴）（台中市龍井區工業路72號） 沐軒烘焙坊（台中市龍井區中央路一段137號） 蕭早午餐店（台中市龍井區臨港東路二段36號） 來來麵館（台中市龍井區舊車路1-152號） 富麗早餐店（台中市梧棲區中央路159-6號） 拉亞漢堡（台中市梧棲區民和路一段200號） 來來燒臘（台中市梧棲區文化路二段404號） 半月燒早餐（台中市梧棲區四維路73、75號〈旁邊貨櫃屋〉） 慢食光早午餐（台中市梧棲區台灣大道八段792號） 弘爺中正店（台中市梧棲區中正路107號） 一等香麵館（台中市梧棲區文華街197巷10號） 攤車蘇小姐（原料）（台中市梧棲區港富路二段159號） 路口控肉飯（台中市大肚區文昌路一段27號） 追分小吃（台中市大肚區沙田路三段882號） 弘爺漢堡皇得店（台中市沙鹿區沙田路1-9號） 弘爺漢堡沙皇店（台中市沙鹿區光華路477號） 鼎峰湯包（台中市沙鹿區向上路七段9號） 12號牛肉麵（台中市龍井區龍昌路12-12號） 知味小吃（台中市龍井區龍昌路53-103號） 馬蔥餅清水民族店（台中市清水區民族路三段129號） 明仁二代目章魚燒－梧棲店（台中市梧棲區中央路一段923號） 清水阿娟（台中市清水區公正路222巷3號） 熟麵客食堂（台中市梧棲區民和路二段97號） 馬上發便利商店（台中市清水區信義三街106號） 北勢二街（台中市沙鹿區北勢二街17號） 阿絲（個人賣家）（台中市龍井區三港路21-25號）

台中市公布彰化芬普尼雞蛋外流35下游店家名單，其中包括大肚、梧棲、沙鹿及龍井等多區店家。（圖取自台中市重大食安議題專區）

民進黨台中市議員陳俞融等人強烈質詢，市府應公布35家蛋行店家。(記者黃旭磊攝)

