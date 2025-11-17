彰化芬普尼雞蛋外流 中市衛生局公布海線35家下游店家名單
彰化文雅畜牧場生產雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法移動管制、禁止出貨，台中市食品藥物安全處10日在「龍忠蛋行」驗到來自文雅畜牧場雞蛋，對此，民進黨市議員陳俞融、張芬郁、陳淑華、陳雅惠、謝家宜及蕭隆澤，要求衛生局長曾梓展公布35家下游名單，曾梓展稍後在議場當眾念出35家業者名單，並公布在台中市重大食安議題專區。
議員朱元宏關心芬普尼毒蛋議題，對於衛生局食品藥物安全處日前於梧棲龍忠蛋行查獲一批芬普尼毒蛋外流，積極要求廠商下架並封存表示肯定。對此，市長盧秀燕表示，市府同仁採取3步驟，積極查獲、主動通報、主動要求下架，守護食品安全。
盧市長表示，食安處稽查密度夠、同仁也非常盡責，因雞蛋為人民生活中不可或缺的食物，這次在中央和彰化縣政府尚未接獲消息前主動查獲，同時現場要求下架值得肯定。
衛生局長曾梓展指出，台中於11月7日接獲跨縣市通報，就開始進行預防性下架工作，並持續督促相關業者下架回收，11月10日食安處派員前往台中市梧棲區龍忠蛋行稽查，發現其於11月9日曾向文雅畜牧場進貨籃蛋，當場已要求下架並進行抽驗，後續將檢具相關事證提供彰化縣政府移請彰化地檢署併案偵辦。
陳俞融要求市府應主動公布毒蛋流入的35家下游店家，讓市民可以安心選擇，避免吃到毒蛋，市長盧秀燕答詢說，應該要公布（35家蛋行店家），裁示由衛生局對外公布「35家受芬普尼污染雞蛋影響之店家名單」。
曾梓展稍後在議場當眾公布35家下游名單，包括梧棲區鴨檳榔、梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、富麗早餐、拉亞漢堡、來來燒臘、半月燒早餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵店、蘇小姐（原料）、明仁二代目章魚燒梧棲店、熟麵客食堂，大肚區1997雞蛋糕、追分小吃、路口控肉飯，龍井區龍津珠早餐（田中溝店）、古早味早餐店（阿美早點）、榮珍食品行、工業路琴、沐軒烘培坊等35家。
政風處長表示，衛生局應該要追蹤有無確實下架。另，衛生局曾局長則回應，毒蛋7號已經下架，隨後9號又新進來一批，由彰化放行，從文雅畜牧場配送到龍忠蛋行。且查到的毒蛋都有主動下架，後續會公布有毒蛋的35家下游店家。盧秀燕市長表示，目前中央、彰化縣政府和檢方正在調查為何有第二批蛋出貨，11/10還驗出毒蛋，需要徹查。
