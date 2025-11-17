彰化芬普尼雞蛋外流 台中市衛生局公布35家下游業者名單

彰化文雅畜牧場雞蛋本月4日檢出農藥「芬普尼」超標，依法進行移動管制並禁止出貨。然而，台中市食品藥物安全處10日竟在「龍忠蛋行」驗出來自該畜牧場的雞蛋。民進黨台中市議員陳俞融等人，今（17）日要求衛生局長曾梓展公布35家下游業者名單，曾梓展當場在議場逐一念出業者名單，並同步公布於台中市重大食安議題專區。

台中市公布的35家下游業者名單包括：梧棲區的鴨檳榔、梧棲行旅、好陽光早午餐、永和豆漿、大眾、富麗早餐、拉亞漢堡、來來燒臘、半月燒早餐、慢食光早午餐、弘爺中正店、一等香麵店、蘇小姐（原料）、明仁二代目章魚燒梧棲店、熟麵客食堂；大肚區的 1997 雞蛋糕、追分小吃、路口控肉飯；龍井區的龍津珠早餐（田中溝店）、古早味早餐店（阿美早點）、榮珍食品行、工業路琴、沐軒烘培坊等。

龍忠蛋行35家下游完整名單曝光。圖／翻攝自台中市政府官網

