中部中心/李文華 彰化報導

現代人結婚多崇尚簡約，不過彰化縣花壇鄉中山路，出現一場傳統古禮迎娶。許姓新郎騎白馬迎娶，新娘坐上紅花大轎出嫁，迎娶隊伍中還有一整輛牛車載著嫁妝，場面相當醒目。

這匹白馬，身材高大，有著四條長腿，騎在上面的，是白馬王子吧，可是他穿的是古裝，跟在後面的，是大紅轎子，裡面坐著新娘子，她帶來的嫁妝，真的用牛車拉！迎娶隊伍大約有50到60人，在彰化花壇鄉中山路上，綿延將近百公尺，一路敲鑼打鼓，不少路人，還有等候紅綠燈的開車民眾目睹，有人以為是在演戲，有人拿出手機趕快拍影片！

彰化古婚禮嫁妝一牛車。(圖/李文華攝)

這樣的迎娶儀式花費不低，光是扛轎與陪嫁禮的人員，就動用大約50名工作人員，加上許多親朋好友的幫忙，才能順利完成！新郎及新娘都是花壇在地人，都26歲，兩人還是花壇國小同學，他們相戀結婚，許給自己要有難忘而特別的婚禮，才籌辦這場古式的婚禮，雙方家長也都同意，沒想到造成轟動，很高興得到大家的祝福。





彰化古婚禮嫁妝一牛車。(圖/李文華攝)











《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：彰化花壇古禮迎親！新郎騎白馬 新娘坐紅花大轎「嫁妝一牛車」

