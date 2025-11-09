彰化花壇宮廟倉庫凌晨起火 火燒鐵皮屋嗶剝聲響驚醒住戶幸無人傷亡

彰化花壇鄉「潽濟壇」的鐵皮倉庫起火，消防人員到場布水線搶救，約1小時控制火勢，無人員傷亡。消防局提供

彰化縣花壇鄉1座「潽濟壇」旁、屬於該宮廟的倉庫，今天凌晨2點多發生火警，大火燃燒鐵皮屋，發出嗶剝聲響，驚醒廟公與附近住戶，消防人員抵達火場時，只見整座鐵皮倉庫陷入火海，且燒到變形，經強力灌救，火勢很快控制，但倉庫全燬、裡面物品付之一炬，幸好無人傷亡，起火原因仍待調查。

彰化縣消防局是在今天凌晨2點05分接獲報案，指花壇鄉福德巷「潽濟壇」的鐵皮屋倉庫起火燃燒，119勤務中心立刻調派第1消防大隊、以及花壇、芬園等分隊，共12輛消防車、1輛救護車、26名消防人員前往灌救。

目擊者透露，因為起火時已經凌晨快2點，附近居民都在睡覺，是大火燃燒鐵皮發出嗶剝聲響，驚醒廟公與鄰房住戶，趕緊逃到屋外，因此未造成任何人員傷亡。

指揮官芬園分隊長陳柏豪則指出，警消抵達現場時，這座佔地15坪、屬於宮廟的鐵皮屋倉庫，幾乎整棟陷入火海，由於倉庫緊鄰附近民宅，他下令同時佈下多條水線，強力灌救，先闢開防火帶，避免延燒。

經過1個小時的噴水降溫、灌救，終於控制火勢，凌晨3點15分撲滅殘火，雖然鄰房未受池魚之殃，但起火的鐵皮屋倉庫已經全燬，燒得變形，屋裡的物品也付之一炬，財產損失正估計中。

至於起火原因，有民眾告訴消防人員，火勢初起時，見到起火點在鐵皮屋外，不知何故延燒鐵皮屋，但此事未經證實，消防局強調，需等火場鑑識人員調查後，才能確定起火原因。



