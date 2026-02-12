彰化花壇廢土場二階環評說明 鄉親要求「立即撤案」爆激烈推擠

彰化縣花壇鄉三家段佔地20公頃的「日興廢土場」今天(12日)舉行二階環評說明，地方鄉親與民代集結抗議。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉三家段佔地20公頃的「日興廢土場」今天(12日)舉行二階環評說明，地方鄉親與民代集結抗議，強調該區是保育類石虎活動熱點，開發20公頃將砍伐大片原始林地，嚴重破壞石虎棲地，也更容易因極端降雨，引發土石流或山崩，危害山下村民，要求立即撤案，不應開發。

今天公聽會在花壇鄉公所舉行，大批鄉親與民代現場抗議程序瑕疵丶會議無效。數十名警力維持秩序，不過現場一度爆發激烈推擠衝突。

立委陳素月丶長春村長王正一丶彰化縣議員李成濟、楊子賢、許雅琳、吳韋達丶芬園鄉長林世明及環團都在場抗議。

抗議訴求指出，該地屬八卦山脈山坡地保育區與地質敏感區，是農業部林業及自然保育署公告石虎重要棲地，不管是在環評還是民間做的生態調查，都顯示石虎在這裡頻繁活動，且有繁殖的跡象，自動相機架越多，就拍攝到越多石虎活動的科學證據，開發20公頃將砍伐大片原始林地，嚴重破壞石虎棲地。

另外也憂心營建土石方夾帶事業廢棄物進行混拌，造成彰化農地的危害，污染灌溉與民生用水，因此花壇鄉及大村鄉民要求立即撤案，不應開發。

縣議員楊子賢(右)向縣府官員強調會議無效。(記者湯世名攝)

今天公聽會在花壇鄉公所舉行，大批鄉親與民代現場抗議程序瑕疵丶會議無效。數十名警力維持秩序，不過現場一度爆發激烈推擠衝突。(記者湯世名攝)

大批警力維持秩序。(記者湯世名攝)

