彰化花壇擬設土資場 民眾公聽會拉布條抗議 (圖)

劉和然確定不選新北市長！侯友宜發聲了
[NOWnews今日新聞]國民黨今年九合一選舉至今仍未確定新北市長參選人，將派熱門人選台北市副市長李四川或新北市副市長劉和然出戰備受關注。對此，劉和然今（11）日在臉書宣布，不參選新北市長，而新北市長...
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
立院大亂鬥 北檢一口氣起訴陳玉珍等10名藍綠立委
立法院自前年起陸續審議《立法院職權行使法》修正案，以及「反廢死、反戒嚴」兩項公投案，審議過程中朝野立委多次爆發激烈衝突，前後共發生8次肢體與言語對峙事件。期間不僅出現口角
去中國小心被抓！2025年台人遭拘留暴增4倍 澳智庫示警：法律戰開打了
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
軍購案擋到底守荷包 鄭麗文喊「國民黨不可能鬆手」
(記者謝自宗台北報導)針對總統賴清德今（11）日親自喊話在野黨，儘速審議行政院提出的1.25兆元《國防軍購特別條例》，國民黨主席鄭麗文隨後在國民黨中常會表示，製造僵局的人就是賴清德，且面對立院三讀...
藍營火速整合挺李四川 王世堅意外：新北選情兩強相爭
台北市副市長李四川今下午宣布二月底將辭職副市長，投入新北市長選舉，民進黨立委王世堅今晚出席寧夏夜市千歲宴活動受訪，驚訝國...
民進黨小雞「黨內互打」 正妹參選人遭慘摔
年底即將進行地方九合一選舉，民進黨湧言會系5位台北市議員擬參選人林延鳳、顏若芳、康家瑋、劉品妡、郭凡，今（11日）進行聯合活動，走進健身房進行體能訓練，並學習柔術、拳擊，以實際行動倡導民防精神。5位參選人今一早到大安區的健身房內，跟著專業教練練習柔術進行防身術訓練，後續並至八角籠擂台上進行全集訓練，
檢調大陣仗搜索高金素梅 郭正亮大膽預言下一個被辦的是「他們」
無黨籍山地原住民選區立委高金素梅涉嫌詐領助理費，其住家與國會辦公室今（10）日遭檢調搜索。台北地檢署說明，本案由法務部調查局國安站報請本署指揮偵辦。對此，前立委郭正亮預言，下一個遭到司法偵辦的，一定是現任縣市首長與立委，且這陣子辦的案子可能會與兩岸有關。針對高金素梅遭搜索一事，立法院今日發布新聞稿指出，有關檢調今早搜索本院委員研究室，係依法及立法院往例由檢方......
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
好意外！罷團美女領銜人突然宣布「不參選議員」 原因全說了
即時中心／高睿鴻報導民進黨前台中市議員參選人、罷免藍委江啟臣團體「一罷擊臣」領銜人廖芝晏，曾在去（2025）年「全國立委大罷免」運動期間，因外型亮麗、論述犀利，獲得不少關注度。但近日，她做出令外界驚訝的決定，雖然上次選議員高票落敗，但對於今（2026）年底的議員選舉，本人沒有意願捲土重來；廖對此解釋說，藍白陣營如今已透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；若綠營再出現分票情況，恐連1席都拿不到。
違國籍法「明知故犯」？ 劉世芳：雙掛號通知 李貞秀：沒拆
內政部長劉世芳針對民眾黨立委李貞秀未放棄中國籍，接受節目專訪表示，其實早已用雙掛號方式，通知李貞秀，認為李貞秀明知故犯。對此，李貞秀則表示，表示自己根本沒拆封，認為內政部也是知法犯法。除此之外平面媒體...
國民黨團嗆明了！傅崐萁：軍購特別預算「不會通過政院版本」
針對總統賴清德今（11日）親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證；他並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
不甩院版軍購條例！藍自提草案明定美軍交貨期程 傅崐萁：後續與民眾黨磋商
行政院於去年8月底提出總額1.25兆元的國防特別預算條例草案，但歷經6個月仍卡在立法院程序委員會，上會期結束前未能付委排審。賴清德今日偕國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，強調國防特別預算的重要性與迫切性，並呼籲朝野在新會期將其列為優先法案審議。民眾黨團新任總...
記者問「高市早苗大勝恐讓日本危險」 小泉進次郎神回：難道選輸比較好？
本月8日日本眾議院選舉，執政的自民黨大勝，讓首相高市早苗繳出漂亮成績單。10日防衛相小泉進次郎舉行記者會時，面對記者質疑「高市帶領自民黨勝選，恐釀日本安全疑慮」，小泉的「神回答」意外引發網友關注。
國民黨不斷「質疑」有用嗎？賴清德民調黃金交叉 黃暐瀚：真有要重返執政嗎
總統賴清德的民調在去年大罷免後創下新低，不過近期各家民調卻顯示，賴的支持度再度出現黃金交叉，媒體人黃暐瀚評論，若要說過去半年綠營做對了什麼，不如看看藍營這半年的表現，一下質疑美國、一下質疑軍購，「質疑到最後，民調一直落」，國民黨是否真的有走在重返執政的這條路上。
俄烏戰爭將滿四周年 澤連斯基擬宣布大選
烏克蘭總統澤連斯基周三表示，烏克蘭只有在取得安全保障、並與俄羅斯達成停火之後，才會舉行選舉，反駁外界指他在美國施壓下籌備新一輪投票的說法。
賴清德稱立委議員層次不同 陳清龍火力全開：你懂長毛象嗎？
賴清德總統今（11）日率三軍司令召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，呼籲在野黨將行政院版軍購條例一同付委審查。會後聯訪時，賴清德提及注意到這屆立委許多直接從地方議會上來，但地方議會運作與立法院、行政院運作不同，工作層次與國家最高民意殿堂完全不同。此話一出，曾擔任台中市議員的民眾黨團總召陳清龍痛批這是「權力的傲慢」，質疑賴清德是否不尊重民意。
李四川參戰不只新北市長穩了？學者分析將連線台中的他：藍營南二都勝率增
千呼萬喚始出來！2026縣市長選舉倒數，面對民進黨立委蘇巧慧早定於一尊，國民黨新北市長人選趕在春節前出爐。台北市政府11日與與輝達就台灣總部落腳北士科T17、18基地完成簽約，負責此案的台北市副市長李四川隨後宣布，將在月底請辭副市長一職，並強調若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨主席黃國昌找出合作方式。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，李四川上陣後，藍營......
妹將補選立委？陳亭妃急澄清：怕她變吸票機
[NOWnews今日新聞]民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。針對媒體人謝寒冰質疑陳怡珍可...