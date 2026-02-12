彰化花壇擬設土資場 2階環評公聽會爆推擠 (圖)

即時中心／高睿鴻報導民進黨前台中市議員參選人、罷免藍委江啟臣團體「一罷擊臣」領銜人廖芝晏，曾在去（2025）年「全國立委大罷免」運動期間，因外型亮麗、論述犀利，獲得不少關注度。但近日，她做出令外界驚訝的決定，雖然上次選議員高票落敗，但對於今（2026）年底的議員選舉，本人沒有意願捲土重來；廖對此解釋說，藍白陣營如今已透過地方派系與組織，進入多數村里，建立完整的訊息與動員系統；若綠營再出現分票情況，恐連1席都拿不到。

民視 ・ 1 天前 ・ 8 則留言