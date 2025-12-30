彰化花壇空地突發生火警！存放大量廢棄物濃烈黑煙竄天

記者陳佳鈴／彰化報導

彰化一處空地放置許多廢棄物，突然起火陷入火海。（圖／翻攝畫面）

彰化縣花壇鄉東彰路一帶，今（30日）下午驚傳突發性火警！下午兩點多，空地放置廢棄物，突然竄出陣陣濃煙，烏黑的煙塵直衝雲霄，連遠處的用路人都能清晰目擊，彰化縣消防局不敢大意，立即派遣多輛消防車、救護車及多名消防弟兄趕往現場支援。

消防局接獲報案時，民眾指稱疑似有民宅發生火災，多輛消防車前往救援，抵達目的地後發現，起火點並非民宅建築物，而是空地上堆積的大量雜草與廢棄物正陷入火海。

由於火場內充斥易燃物，加上火勢受風勢影響迅速蔓延，導致現場濃煙密佈。消防人員隨即展開戰術佈署，從多個方位迅速拉起水線，採取強力射水灌救以阻絕火勢向鄰近住宅擴散。在消防隊員的高效率搶救下，火勢在約 30 分鐘內便獲得全面控制並成功撲滅。

所幸這起火警最終並未造成任何人員受傷，消防單位藉此呼籲，民眾應避免在空地隨意堆放或燃燒廢棄物，尤其在風大的季節更應提高防火警覺，以確保安全。

