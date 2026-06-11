彰化花壇鄉長顧勝敏遭彈劾 公所質疑為選舉而為

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監察院認為花壇鄉長顧勝敏（右二）違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及公職人員利益衝突迴避法等相關規定，10日通過彈劾。（資料照）

監察院認為彰化縣花壇鄉長顧勝敏在任內，濫用懲戒權違法解僱清潔隊員，構成職場霸凌、涉嫌動用清潔隊行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，核有重大違失，10日通過彈劾；對此，花壇鄉公所強調該名清潔隊員是依程序解雇，目前上訴中，竹木清除案則還在彰化法院審理中，質疑監察院選在此時提出彈劾「難道是選舉到了才這樣做？」。

監察院指出，顧勝敏在108年至113年間對花壇鄉公所清潔隊員發動密集且顯不合比例的行政處分，並違法解僱，經法院判決認定其處分具有重大違法瑕疵；彰化縣政府在114年12月16日召開安全及防護委員會審議，認定其行政管理手段成立職場霸凌，顧實質掌握人事權限，卻恣意濫用懲戒及管理職權違法解僱屬員。

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另顧在112年4月間，涉嫌假借職務上權力，擅自指示清潔隊長動用行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，且未依規定收取新台幣12萬餘元清運費用，彰化地方檢察署偵查終結，認其違法事證明確，依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴，顧顯圖利私人並致公帑損失，核有重大違失。

監察院指出，顧勝敏所為顯已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及公職人員利益衝突迴避法等相關規定，通過彈劾案，並移送懲戒法院懲戒法庭審理，依法懲戒。

花壇鄉公所主秘洪文圳反駁表示，該名隊員復職後疑似收受禮盒，違反公務員守則才遭解雇，後續再提訴訟，彰化地方法院判決雙方僱傭關係存在，公所不服判決，目前該案已上訴高院審理中，而竹木清除案，則還在彰化法院審理中，尚未有判決結果，質疑監察院急於在此時彈劾鄉長「難道是選舉到了才這樣做？」。

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