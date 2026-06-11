彰化花壇鄉長顧勝敏遭監院彈劾 公所：有失公允
（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣花壇鄉長顧勝敏濫用職權解僱清潔隊員構成職場霸凌，又涉動用清潔隊協助私人清運廢棄物，遭監察院彈劾；花壇鄉公所認為，監察院提出彈劾對鄉長有失公允。
監察院昨天發布新聞稿指出，彰化縣花壇鄉長顧勝敏違法解僱清潔隊員，法院判決公所敗訴，縣府也開會認定公所職場霸凌；顧勝敏又指示清潔隊長動用行政資源，協助特定私人土地砍除竹木及清運廢棄物。監察院6月2日審查通過監察委員王幼玲、王美玉提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。
花壇鄉公所主任秘書洪文圳今天接受媒體訪問表示，清潔隊員因辱罵隊長以及收受水蜜桃禮盒，鄉公所才依法解僱，法院雖判鄉公所敗訴，不過他們已提出上訴。
洪文圳指出，幫私人土地砍除竹木及清運廢棄物部分，案件遭檢方起訴後，目前仍在台灣彰化地方法院審理中，不清楚為何案件還在審理中，監察院就急著彈劾，對鄉長有失公允。（編輯：張雅淨）1150611
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