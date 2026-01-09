彰化花壇鄉青農大豐收 舉辦聯合展售拓展市場

彰化花壇鄉農會，輔導眾多青農大豐收，聯合舉辦展售會、拓展春節銷售市場！（圖：李河錫攝）

彰化花壇鄉農會，為展現青年返鄉務農的卓越成果，特別在「凱哥開心農場」盛大舉辦「115年度青農產品聯合展售會」，展出勇奪全縣以及全國優異獎項的小蕃茄、洋香瓜，以及優質稻米、茂谷柑、雞蛋等農畜牧產品；除展現「花壇農產」堅實競爭力，並協助拓展更廣大消費市場。（李河錫報導）

彰化縣花壇鄉農會，不僅開發成功多元「茉莉花」農產品進軍國際市場，輔導返鄉青農的成果也相當豐碩；花壇農會總幹事顧碧琪，在「凱哥農場」舉辦「115年度青農產品聯合展售會」中強調，花壇已成為栽培「冠軍青農」的搖籃，在全縣所舉辦過8屆的「小果番茄」競賽中，花壇青農表現最亮眼，累計已勇奪過4屆冠軍，並曾摘下全國競賽「冠軍與季軍」等殊榮；其中青農唐烱凱，更是常勝軍，除了在2023勇奪全國冠軍，今年度則和李文祥、憑藉精湛技術榮獲優勝；蘇錦坤則一舉勇奪2025全國優質小番茄「季軍」；再次擦亮花壇小蕃茄金字招牌；此外，在2025「彰化縣第二屆網紋洋香瓜評鑑賽」方面，青農梁烽政則摘下亞軍，在團體組中也榮獲優勝；都展現出「花壇青農」在不同作物領域都能精準掌握品質、挑戰高峰的實力，帶動地方農業共榮共好，讓「花壇」成為台灣農業永續經營的新典範。

農產冠軍新搖籃！彰化花壇鄉農會，輔導青農大豐收，聯合舉辦展售會、拓展新商機！（圖：李河錫攝）

「凱哥開心農場」場長唐烱凱則表示，近幾年來面臨農村高齡化挑戰，缺工嚴重，又要面對極端氣候威脅，必須透過青農們整體作戰的模式，才有助於產業發展，因此，也在會中邀請「金牌青農」，分享從「門外漢」轉身為「農業職人」的實戰經驗，希望為臺灣的農業注入新氣象，更向大眾宣告「花壇農產」堅實又優質的競爭力，也籲請全國民眾能夠多加採購、給予最實質的支持。

縣府農業處副處長蕭麗玲也表示，縣境內有不少青年農民，不忍看到父母親辛勤耕作的土地荒蕪，毅然決定返鄉接手；感謝花壇鄉農會透過輔導與技術資源整合，協助青農們把「傳統農法」和「現代科技」相結合，不僅提升各項農產品的品質，更賦予農業多元的生命力；從在現場所展示琳瑯滿目「彰化優鮮」農特產品中，除了有明星商品小番茄、網紋洋香瓜外，還有口感飽滿的台南20號稻米、酸甜適中的茂谷柑、清脆的小黃瓜以及極具特色的綠藻蛋，每項產品都凝聚青農們的汗水與苦心，並透過農會的嚴格把關，確保每一份送到消費者手中的農產品都是安全、新鮮且最高規格；農曆春節即將到來，絕對是買來「送禮有面子、自用最安心」的最佳伴手禮！