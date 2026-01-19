彰化花壇1/23送肉粽！送煞路線曝光惹議…沒說送「哪個出海口」

記者吳泊萱／彰化報導

彰化花壇鄉1月23日晚間9時，將舉行送肉粽科儀，送煞路線曝光。（示意圖／資料照）

彰化花壇鄉這週五（23日）晚間，將舉行「送肉粽」科儀，送煞路線將從喪家出發，一路接彰60-1，再轉74甲東外環道至出海口，但因喪家未明確公告要走哪條路線到出海口，也讓民眾議論紛紛，擔心送煞隊伍可能會上中彰快速道路，不確定該走哪條路線才能迴避。

民眾在臉書社團「花壇人俱樂部2」發文提醒，表示花壇鄉岩竹村將在1月23日晚間9時至11時，舉辦「送肉粽」科儀。送煞路線將從事故地點出發接大嶺巷，轉灣福路221巷，再接彰60-1後走74甲東外環道至出海口，提醒鄉親非必須勿在外逗留，並迴避送煞路線。

廣告 廣告

公告曝光引發地方議論，因為74甲東外環道至出海口，有眾多路線，無法確認送煞隊伍是要往南至鹿港海邊化煞，又或是沿中彰快速道路至大肚溪口或台中其他處出海口化煞。由於送煞路線不明確，也讓民眾人心惶惶，擔心屆時不慎撞上送煞隊伍，希望喪家能明確公告送煞路線，避免不必要的恐慌。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

花蓮洪災母失蹤！兒租怪手自救燒光百萬存款…村長酸：家沒了領什麼物資

神壇阿伯伸狼爪！彰化2國小女童被拐進學校廁所猥褻…給千元鈔封口被抓

蘆洲逆子開山刀劈死雙親！高大成分析：殘忍弒親恐與「2原因」有關

放寒假回家魂斷路口！20歲男大生閃逆向車自摔…「腦部重創」慘死

