彰化花海盛開！蕎麥、仙草花海成打卡熱點，遊客爭相拍照卻釀違停潮

彰化縣近期蕎麥、仙草花海盛開，吸引大量遊客前往拍照打卡，二林90公頃雪白蕎麥花海及芬園粉紫色仙草花田成為最夯景點。然而，隨著人潮湧入，狹窄道路上違停問題日益嚴重，警方呼籲遊客注意停車秩序，「即使工作日也有不少遊客將車輛違規停在農路旁，佔據車道三分之二，農民難以通行！」避免影響居民出入，造成民怨。

彰化花海盛開！遊客瘋拍雪白蕎麥，粉紫仙草田「違停塞爆」引民怨 。(圖／TVBS)

彰化縣近期花海盛開，吸引大量遊客前往拍照，其中二林地區有90公頃雪白蕎麥花海，芬園則有粉紫色仙草花田，成為熱門打卡景點。然而，隨著遊客人數增加，違停問題也日益嚴重，特別是在芬園地區的狹窄道路上，已經影響到當地居民的正常通行。警方呼籲遊客在欣賞美景的同時，也要注意停車秩序，避免造成交通阻塞和民怨。

廣告 廣告

彰化縣近期花海盛開，吸引大量遊客前往拍照。(圖／TVBS)

在彰化二林地區，雖然沒有下雪，但大片盛開的蕎麥花海形成白茫茫的景象，與常見的波斯菊和向日葵不同，吸引了許多遊客前來欣賞。一位遊客表示，趁著有空閒時間來看花，沒想到看到如此大片且特別漂亮的花海。另一位遊客則感嘆整片白色的花海就像雪一樣，無論從哪個角度拍攝都很美。這片佔地90公頃的蕎麥花海特別設置了最佳取景點，讓遊客能將人與美景完整地收進照片中。花期預計持續到1月。

一位遊客表示，趁著有空閒時間來看花，沒想到看到如此大片且特別漂亮的花海。(圖／TVBS)

除了蕎麥花海，彰化芬園地區的溪尾福德祠附近還有一片夢幻的粉紫色仙草花海，遠看就像是土地上鋪了一塊毛絨地毯。花農李先生解釋，仙草屬於經濟作物，利潤較好，這片花海主要是為了育苗，為明年的種植做準備，才會讓仙草開花。這些仙草花不僅能製作仙草蜜和仙草汁，花香還能吸引蜜蜂採蜜。仙草通常在每年3至4月種植，9月收成，而12月至1月則是花期。

美麗的景色帶來了人潮，也帶來了交通問題，導致嚴重的違停現象。(圖／TVBS)

然而，美麗的景色帶來了人潮，也帶來了交通問題。許多遊客透過網路得知這些花海的消息後紛紛前往，導致嚴重的違停現象。即使在工作日，也有不少遊客將車輛違規停在農路旁，甚至佔據車道的三分之二，使得農民難以通行。一位遊客提到，週日時人潮更多，違停情況嚴重，常常造成交通堵塞。

佔地90公頃的蕎麥花海特別設置了最佳取景點。(圖／TVBS)

福德祠附近的仙草花海大多是6米寬的道路，而在160公尺外的溪岸路則有9米寬的雙向道，但遊客一多，道路就會變成單行道。芬園分駐所巡佐黃弘亮呼籲，遊客應將車輛停放在適當位置，請勿隨意停車，以免影響居民出入。警方提醒大家，在欣賞美景的同時，也要體諒周圍居民的需求，不要讓他人無路可走。

更多 TVBS 報導

離奇翻車駕駛竟落跑！7分鐘後又遭撞 監視器全錄下

高職霸凌惡行全都錄！穢物塗桌面與包包還裝馬桶水 同班女慘受害

廟會違法放煙火 怕被罰「炮車」跑給消防追 事後留滿地垃圾

醉男失控撞民宅 撞柱側翻「頭部撕裂傷」酒測值曝光

