彰化花海17日登場 賞花逛市集一次滿足

市長林世賢誠摯邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇。（記者方一成攝）

▲市長林世賢誠摯邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇。（記者方一成攝）

春光乍現，鳥語輕唱，彰化市公所延續每年備受歡迎的春季花海活動，今年以「二0二六 Bloom彰化—浪漫相遇」為主題，再次攜手在地農友，在稻作收割後的彰草路一二三巷旁（彰草路與金馬路交叉路口農田），精心種植大片波斯菊、百日草與向日葵，打造超過八公頃、繽紛多彩的浪漫花田，賞花期更一路延續到二月上旬，彰化市長林世賢誠摯邀請民眾走進花海，在冬日的暖陽中，與幸福相遇！

廣告 廣告

彰化市長林世賢今（十四）日表示，花海活動不僅可以使市民親近土地，也能讓更多大小朋友走進田間，感受農村獨特的魅力。今年市公所將於一月十七日（星期六）上午九點至下午三點三十分，在花海入口處舉辦「二0二六 Bloom彰化－浪漫相遇」活動，規劃多元展演與體驗內容，其中下午三點將開放最受親子期待的「拔蘿蔔農事體驗」，讓大小朋友親手走進田間，感受收穫的樂趣，以及設置美麗的特色藝術裝置，陪伴大家度過一個美好而浪漫的假日時光。

活動當天除了絕美花海可盡情拍照、打卡外，還安排了一系列趣味與體驗兼具的節目：超萌的幼童律動演出、植栽與親子DIY、可愛動物互動區、親子闖關樂，與毛孩闖關、毛孩義剪、狂犬病預防注射，以及最受期待將於下午三點登場的拔蘿蔔農事體驗。此外，今年更特別於花田中擺設大型稻草捲，讓民眾擁抱稻香、拍出最具田園氛圍的療癒照片。

現場同時設有花田美食市集、在地農特產展售，以及咖啡、蜂蜜水等限量免費品嚐活動，讓大小朋友能邊賞花邊品味在地美食。目前花朵都已陸續綻放中，美得讓人目不轉睛，歡迎民眾與家人、朋友相約，一起到場來捕捉花海中的浪漫。活動當天，拍照上傳FB公開分享並按讚，即可獲得精美小禮（數量有限、送完為止）。

林世賢市長熱情邀請大家於一月十七日一起參加「二0二六 Bloom彰化—浪漫相遇」花海活動，在繽紛花田間散步、喝咖啡、逛市集、闖關玩樂、拔蘿蔔，與春天來一場幸福又浪漫的相遇，為新的一年迎來最美好的開始。