彰化芳苑分局加強重要節日安全講習

一一五年加強重要節日安全維護工作」期程自一一四年二月九日（星期一）二十二時起至二月二十三日（星期一）二十四時止，為期十五天，芳苑分局為使該項工作推展順利，於一月二十九、三十日分兩梯次在分局三樓禮堂，針對「加強重要節日安全維護工作」重點，期前辦理任務講習，講習的目的在因應即將到來的一一五年春節期間，全力整備加強重要節日治安維護、交通疏導與為民服務工作，讓民眾安心、快樂過好年。

分局長黃一航昨（三十）日表示，今年「一一五年加強重要節日安全維護工作」將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作三大主軸，以「維護金融機構安全，交通安全順暢、防制交通事故發生及協助民眾舉家外出等安全維護工作」為重點。芳苑分局將統籌運用義警、民防、守望相助隊及志工等協勤民力共同維護治安，加強重要道路與景點的交通疏導與管制，同時嚴格取締酒後駕車及嚴重違規行為，保障民眾居家與交通安全順暢，讓民眾過一個平安順遂的春節假期。