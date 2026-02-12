彰化芳苑燈塔園區3/1整修封閉 預計9月底前開放

地方中心／賴國彬 桃園報導還有兩天才放假，桃園機場已經湧現大批出國人潮，週四單日出入境旅客預計突破16萬人次，創下疫情後新高。清早還有旅客拍下，行李輸送帶一度完全停住，上頭行李大玩疊羅漢，懷疑"累壞罷工"了。桃機則澄清是"尖峰時段的行李需要時間消化"，之後就恢復正常。五顏六色、大小不一的行李箱，一個疊著一個，堆成一整排小山一樣，甚至有的已經放到旁邊地上，但輸送帶卻動也不動。旅客拍下這"大塞車"的景象，質疑是因工作量太大"罷工"了。把畫面PO上網，直呼好荒謬，有網友回應，是因為"轉盤滿影響，正處理調節中"。還說"可怕啊~還沒過年，就這麼多人。"旅客：「我要去日本，（去幾天）去四天，（有沒有比往常人數多一點還是怎麼樣），有有有有比較多。」旅客：「不會因為我們已經都很熟悉這個程序，所以覺得還蠻OK的。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假還沒開始，桃園機場已經湧現爆量出國人潮！機場公司估計，週四單日出入境旅客量就超過16萬人次，創下疫情後新高。強調行李輸送設備運作正常，是因為尖峰時段的行李和旅客都需要時間消化。旅客：「我們提早出發，（大概提早多久）提早一個小時，原本要兩個小時，我們提早三個小時來這樣子。」春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高。（圖／民視新聞）春節連假，不少人規劃出國，建議旅客一定要提早機場來報到、通關，以免真有突發狀況耽誤搭機！原文出處：春節連假還沒到！桃機單日破16萬人次創疫後新高 更多民視新聞報導春安工作不眠不休 警友主任張維尹致贈加菜金感謝員警辛勞獨家／家樂福上班怎麼了？周曉芸爆冷出局氣噗噗 陳彥廷：參選到底非兒戲威力彩頭獎衝13.5億！「800、5600」包牌攻略曝

