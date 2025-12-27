彰化芳苑蛋雞場染H5N1 撲殺2萬7347隻蛋雞防疫

（中央社記者姜宜菁彰化縣27日電）彰化縣芳苑鄉1場蛋雞場日前出現異常死亡，主動通報彰化縣動物防疫所，經採樣送驗後，確診感染H5N1今天完成撲殺2萬7347隻蛋雞及消毒工作。

彰化縣動物防疫所今天表示，23日接獲芳苑鄉1場蛋雞場反映場內雞隻有異常死亡，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬7347隻蛋雞。

動物防疫所說，近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯降低，且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作，且適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高，請養禽業者應加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制工作。

動物防疫所提醒養禽業者，當禽場出現異常死亡、扭頸等情況，應主動通報相關單位，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

彰化縣政府呼籲養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」，落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。（編輯：李亨山）1141227